El Ayuntamiento de Siero finaliza la construcción de una nueva pista de fútbol de césped artificial en Lieres

El alcalde de Siero, Ángel García, visita la nueva pista de césped artificial. - AYTO. DE SIERO

OVIEDO, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha visitado este jueves la finalización de las obras de construcción de una nueva pista de fútbol de césped artificial en las instalaciones deportivas de Lieres, un proyecto que ha contado con un presupuesto cercano a los 48.400 euros.

La nueva instalación deportiva se ubica en la explanada situada frente al edificio de las piscinas de Lieres, un espacio que hasta ahora disponía de una superficie asfaltada con líneas deportivas pintadas. La actuación ha consistido en la colocación de un pavimento de césped artificial de última generación sobre el firme aglomerado existente, con unas dimensiones de 40 por 20 metros.

El equipamiento se completa con la instalación de dos porterías de fútbol 7 fabricadas en aluminio, así como con redes atrapa-balones de seis metros de altura y 60 metros de longitud en los fondos, sujetas mediante postes de acero galvanizado.

Las obras de construcción de la nueva pista de fútbol de césped artificial han supuesto una inversión de 48.374,46 euros y permiten ampliar y mejorar la oferta deportiva municipal en la parroquia de Lieres.