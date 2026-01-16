El Ayuntamiento de Siero firma un acuerdo con una constructora para levantar un complejo inmobiliario en Pola de Siero

Firma del acuerdo. - AYTO. DE SIERO

OVIEDO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha firmado un acuerdo con la empresa Construcciones Silca para el desarrollo de un complejo inmobiliario en Pola de Siero, por el que recibirá 120.000 euros por el uso del derecho de subsuelo.

El alcalde, Ángel García, ha explicado este viernes que la promotora tiene la obligación de abrir la calle Comadres y ceder un solar de casi 1.000 metros cuadrados en la intersección de Comadres y Ángel Envil, destinado a la construcción de unas 25 viviendas que se ofrecerán próximamente como vivienda pública y libre con precio de módulo de vivienda pública.

La primera fase del proyecto contempla 52 viviendas y un garaje subterráneo de tres plantas. La segunda fase permitirá la construcción de unas 70-80 viviendas adicionales y más aparcamientos subterráneos.

García ha destacado que se trata de "una muy buena noticia" para Pola de Siero, donde la actividad inmobiliaria está más pausada que en otras zonas del municipio, y agradeció a la empresa por apostar por la localidad y realizar "una inversión tan importante" que beneficiará al municipio.

El regidor ha señalado que otros proyectos, como el de Ovidio Molo, también avanzan en el entorno, y confió en que La Pola vaya recuperando dinamismo inmobiliario en los próximos meses.