El Ayuntamiento solicita por carta a Lastra un refuerzo policial en zona rural ante la "oleada de robos"

Archivo - El concejal de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Gijón, Abel Junquera. (Archivo) - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN - Archivo

GIJÓN, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Gijón, Abel Junquera, ha remitido una carta a la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, en la que trasladan la situación de inseguridad que dicen sentir los vecinos de la zona rural ante los robos a viviendas.

"Lo que se vive allí no es una preocupación aislada, es indignación y es, sobre todo, una profunda sensación de indefensión", ha advertido Junquera en la misiva.

El edil ha incidido en que no se trata de casos puntuales, sino de una "verdadera oleada de robos en viviendas, que está golpeando una y otra vez a nuestras parroquias".

A esta situación ha sumado las carreras ilegales y otras conductas "incívicas, que rompen la tranquilidad de las familias y ponen en riesgo la seguridad de todos", ha alertado.

Por todo ello, ha solicitado a Lastra que refuerce "de manera urgente" la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la zona.

"Necesitamos un aumento visible de patrullas preventivas en el terreno, no solo para reaccionar cuando el delito ya se haya cometido, sino para disuadir y evitar que esto ocurra", ha apuntado Junquera.

El concejal ha añadido que han solicitado su intervención directa para que, dentro de sus competencias, impulse las actuaciones necesarias que frenen esta problemática.