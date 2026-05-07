Azsa asegura que "está cumpliendo los acuerdos vigentes" y que "mantiene diálogo constante con el Comité de Empresa"

OVIEDO 7 May. (EUROPA PRESS) -

Asturiana de Zinc, ante el anuncio de paros de una hora por día en junio, septiembre y octubre, ha indicado que "la compañía está cumpliendo los acuerdos vigentes, tanto el ERE aprobado en su momento como en el Convenio Colectivo vigente; ambos, fruto de acuerdos alcanzados con la representación legal de los trabajadores a través del Comité de Empresa".

Fuentes de la compañía incidieron en que el proceso del ERE se está desarrollando de "manera progresiva y conforme a lo pactado con el 76% de la representación legal de la empresa".

Así, aspectos como la polivalencia funcional están regulados y recogidos en el Convenio Colectivo, aprobado con el respaldo de la mayoría sindical. Del mismo modo, la planificación de la plantilla y la organización de los descansos se ajustan a la normativa vigente y a los acuerdos en vigor.

"La empresa mantiene un diálogo permanente con el Comité de Empresa, órgano legítimo de representación de los trabajadores, donde se abordan de manera habitual las cuestiones relacionadas con la organización del trabajo y las condiciones laborales", indican desde la compañía.

Añaden que en este marco y fruto del análisis de la situación, en las últimas semanas se han contratado seis personas para los departamentos de producción y actualmente está abierto un proceso para contratar 30 operadores de planta, además se han reducido las aplicaciones de movilidad funcional y se están revisando los descansos compensatorios.

"La compañía seguirá abierta al diálogo, como ha venido haciendo hasta ahora, con el objetivo de garantizar la estabilidad, la seguridad y la viabilidad futura de la compañía, siempre desde el respeto a los canales de negociación establecidos", destacan dichas fuentes.