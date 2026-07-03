Baches y baldosas sueltas en Gijón: Podemos exige un plan urgente para renovar las aceras

Archivo - La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Olaya Suárez, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Olaya Suárez, defenderá en la sesión plenaria de la próxima semana un ruego solicitando al equipo de gobierno municipal la elaboración de un plan de mejora y renovación de las aceras de Gijón, en cuya definición deberían tomar parte las asociaciones vecinales y las entidades vinculadas a la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas.

Según ha explicado este viernes la portavoz en nota de prensa, se trata de una idea surgida tras constatar que las quejas sobre el estado de las zonas de tránsito peatonal era "una constante" en las reuniones que mantiene con las decenas de asociaciones vecinales del concejo, y también después de conocer que el gobierno local presentaba un documento bajo el nombre de "macroplán de asfaltado y reposición del pavimento" pero que en realidad "se centra en las calzadas y solo prevé reformar las aceras de tres calles".

Entre los motivos más frecuentes de preocupación, Suárez ha destacado las aceras levantadas, las baldosas sueltas o rotas, los rebajes mal ejecutados en los cruces y los baches, recordando además que incluso en calles en las que se han ejecutado obras recientemente ha habido importantes protestas por una ejecución deficiente o mal rematada.

La concejala ha querido incidir en el hecho de que estas deficiencias no solo generan molestias, sino que pueden dificultar considerablemente el tránsito y resultar peligrosas para las personas con discapacidad o movilidad reducida, las personas mayores o las familias con bebés.

Por ello, ha apremiado al gobierno municipal a "tomarse en serio las condiciones en las que los y las gijonesas transitan las calles de su ciudad".