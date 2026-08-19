Baja un 0,15% la mortalidad en Asturias hasta junio

Archivo - Cementerio - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La mortalidad en el Principado de Asturias cayó un 0,15 por ciento hasta junio de 2026 con un acumulado de 7.926 defunciones en este periodo, menos que en España donde bajó un 0,67 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles, 19 de agosto, el número de defunciones hasta la semana 31 del año 2026 y que arroja estas cifras en Castilla y León.

Por lo que se refiere al mes de junio, el número de fallecidos fue de 258, lo que supone 12 menos que el mismo mes de 2025. De las defunciones este mes de junio, 131 fueron mujeres y 127 hombres.