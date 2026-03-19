Ballina (PSOE) insta al PP a comprometerse con el Teatro Campoamor

Archivo - El concejal del PSOE de Oviedo, Javier Ballina. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Javier Ballina ha registrado unas preguntas a la próxima comisión de Educación, Deportes, Cultura, Salud Pública y Consumo para conocer la opinión que tiene el equipo de gobierno ante las palabras que habría expresado el pasado lunes 16 por el director de escena Emilio Sagi en las que advirtió de la necesidad de 'cuidar' el Teatro Campoamor, una instalación que, en su opinión, precisa de 'un mantenimiento importante'.

Ballina ha preguntado por los dos últimos presupuestos municipales aprobados por el Ayuntamiento donde existían partidas en el capítulo de inversiones para actuar sobre el Teatro Campoamor.

"El PP deberá explicar si sus anuncios de compra de mobiliario y de sustitución y renovación de elementos de maquinaria e iluminación escénica se han llevado a cabo".

El edil socialista ha destacado asimismo la necesidad de hermanar esta reivindicación con los esfuerzos encaminados a lograr la próxima capitalidad europea de la cultura. "Este reto es una oportunidad extraordinaria para lograr que nuestra ciudad avance", ha señalado.