Ballina (PSOE) pide que se aclare el destino de la escultura de Fernando Alba retirada de Ventanielles en Oviedo

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Javier Ballina, ha registrado una batería de preguntas dirigidas al equipo de gobierno para conocer el paradero y el estado de conservación de la obra escultórica del artista Fernando Alba que fue instalada en 1988 en la plaza Lago Enol del barrio de Ventanielles y desmontada siete años después, en 1995, por decisión municipal.

En nota de prensa, el edil socialista recuerda que, tras su retirada, la instalación quedó depositada en unos terrenos municipales en Pontón de Vaqueros, sin que desde entonces se haya ofrecido información pública sobre su estado actual ni sobre las actuaciones que se hayan podido realizar para su conservación o mantenimiento.

La pieza o partes de ella fueron posteriormente trasladadas a la finca de las pistas de atletismo de San Lázaro, donde permanecen en la actualidad. "Queremos saber qué ha sido de la escultura, en qué condiciones se encuentra y si el Gobierno municipal contempla su recuperación", señala Ballina.

"Se trata de una pieza de un artista de reconocido prestigio y Premio Nacional de Escultura que merece mejor destino y trato que el que se le ha dado hasta ahora", ha dicho.

Ballina preguntará al equipo de gobierno si valora la posibilidad de su reinstalación en algún espacio de la ciudad con ocasión de la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura en 2031. "Sería una muestra de compromiso con el arte y también con el patrimonio público", ha defendido el edil.