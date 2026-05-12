El Banco de Alimentos de Asturias busca 500 voluntarios para la Recogida de Primavera los días 5 y 6 de junio

Archivo - Alimentos no perecederos. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Banco de Alimentos de Asturias necesita incorporar 500 voluntarios para la Recogida de Primavera 2026, que se celebrará los días 5 y 6 de junio en unos 380 supermercados de toda la comunidad.

La campaña se considera clave para poder seguir atendiendo a unas 14.000 personas vulnerables al año en el Principado, tras varios ejercicios en los que las cifras de recogida han sufrido descensos, y se marca como objetivo reunir 120.000 kilos de alimentos.

La organización hace un llamamiento a particulares, centros educativos, entidades y empresas para que colaboren en la iniciativa y contribuyan a que la recogida vuelva a ser un éxito.

Participar como voluntario supone dedicar solo tres horas durante el fin de semana en alguno de los establecimientos adheridos, apoyando las labores de información y recogida de donaciones económicas y de alimentos.

En esta edición, el Banco de Alimentos de Asturias incorporará la aplicación informática AGRA, desarrollada y donada de forma desinteresada por la empresa Inetum, que permitirá realizar un seguimiento en tiempo real de la campaña y mejorar la gestión de las aportaciones.