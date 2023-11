Barbón acusa a Queipo de "rozar el ridículo" con sus críticas a la supuesta falta de comparecencias en la Junta

OVIEDO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha acusado al portavoz del PP, Álvaro Queipo de "rozar el ridículo" con sus reiteradas críticas por no comparecer en la sesión plenaria de ayer para hablar del impacto para la sociedad asturiana del contenido de los acuerdos alcanzados para la investidura de Pedro Sánchez'.

"En política se puede hacer todo menos el ridículo. Y lo que acaba de hacer usted roza el ridículo. Porque claro, decir que el presidente no comparece para rendir cuentas cuando está aquí, rindiendo cuentas, contestando las preguntas parlamentarias", ha dicho Barbón después de escuchar las críticas de Queipo respecto al rechazo de Barbón a comparecer en el Pleno en la jornada de ayer.

Barbón respondía así al portavoz del PP, Álvaro Queipo, en el turno de preguntas al presidente. Un turno que el PP ha usado para conocer de boca de Barbón qué impacto tendrá para la sociedad asturiana el contenido de los acuerdos alcanzados para la investidura de Pedro Sánchez.

Ha vuelto a dejar claro Barbón que el marco era claro "o un gobierno del PP-Vox o un gobierno progresista" y ha añadido que quiere dejar una cosa clara a esta Cámara: que haya dos gobiernos progresistas no significa que vayan a estar de acuerdo en todo, ni mucho menos.

"La expresión pública de este gobierno de unidad progresista es clara. Asturias lo primero. Y yo ahí lo que le pido a usted que apoye las demandas del Gobierno de Asturias en defensa de los intereses de Asturias y al mismo tiempo le quiero pedir que sea tajante en la crítica y en la condena de la violencia", ha dicho Barbón, que en su segunda intervención y tras escuchar a Queipo ha lamentado no contar con ese apoyo expreso ni tampoco haberle oído condenar la violencia.

Ha indicado Adrián Barbón que el punto de partida pasa por dejar clara una diferencia entre él y el portavoz del PP. "Quiero partir de una diferencia que usted y yo tenemos, como otras muchas, pero en este caso es que usted deseaba un gobierno de PP-Vox y yo deseaba y deseo un gobierno progresista, en España y en Asturias", ha dicho Barbón, que ha ido enumerando las cuestiones por las que él defiende un gobierno progresista.

Por su parte Álvaro Queipo ha vuelto a mostrarse muy crítico con Barbón por no haber querido comparecer en la Junta ayer lunes tal y como le reclamaba su grupo.

"Me he esforzado, y mucho, en comprender su razonamiento. Pero ayer se producía un antes y un después, no solo con esta Cámara, sino con Asturias. Ayer se convirtió usted en el primer presidente del Gobierno del Principado que no sólo no acude a cumplir con sus obligaciones ante Asturias, sino que además prohíbe que cualquier consejero viniese aquí a dar explicaciones", ha dicho Queipo.

Ha insistido reiteradamente Álvaro Queipo en que Barbón "no ha querido comparecer ayer tal y como le reclamó el Parlamento asturiano", asegurando que esa comparecencia "estaba avalada por los letrados de esta Cámara".

Así mismo Álvaro Queipo ha pedido a Barbón que aclaré de una vez si esos acuerdos de investidura van a ser o no discriminatorios para Asturias.

"Por qué debemos los asturianos sentirnos cómodos con un presidente que acepta y defiende una amnistía para una élite política corrupta a cambio de siete votos en el Congreso de los Diputados", ha preguntado Queipo al presidente asturiano al que ha pedido también que responda en qué momento concreto descubrió usted que los derechos de un independentista catalán valen más que los de cualquier asturiano.