Barbón pide a Pumares (Foro) que "no compre el tremendismo de PP y Vox"

OVIEDO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha pedido este miércoles en el pleno al portavoz de Foro, Adrián Pumares, "que no compre el tremendismo de PP y Vox" y ha vuelto a repetir que "ni él ni el Gobierno asturiano darán un cheque en blanco a nadie" dejando así clara la defensa de los intereses de Asturias ante el Gobierno central.

Barbón se manifestaba así durante su turno de respuesta a la pregunta planteada por el diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, de Foro Asturias que ha pedido a Barbón que explique "qué actuaciones va a llevar a cabo para evitar que Asturias sea discriminada como consecuencia de los pactos de Pedro Sánchez para lograr la investidura".

En este sentido Barbón se ha referido al acuerdo para la quita de la deuda entre PSOE y ERC y ha manifestado que si el cálculo y la propuesta que hace el Ministerio de Hacienda respecto a la quita de la deuda es el 20% de la deuda viva, "calculado así, el gobierno asturiano estará en contra". "Y lo vamos a decir, y lo vamos a reclamar de la forma que lo tengamos que reclamar", ha insistido Barbón.

Ha añadido que si el porcentaje de la deuda se calcula sobre la pérdida de ingresos que tuvo lugar en la anterior crisis económica --4.300 millones en el caso de Asturias-- entonces sí estarán de acuerdo, porque también así también va a beneficiar al Principado la quita de deuda.

Por su parte Pumares ha mostrado su decepción con Barbón "por no haber querido comparecer ayer para debatir con otro formato sobre este mismo asunto que hoy le plantea". "No, señor Barbón, la excusa de que se enfrenta el turno de preguntas al presidente no sirve, porque ayer era un formato diferente", ha dicho Pumares.

Además, el diputado del Grupo Mixto ha vuelto a incidir en que esos pactos de investidura que han permitido a Pedro Sánchez seguir en la Moncloa, además de poner en tela de juicio el modelo territorial de España, además de poner en tela de juicio la equidad y la solidaridad entre españoles entre territorios, tendrán consecuencias económicas y sociales en el Principado de Asturias y además afectan directamente a los recursos de todos los asturianos.

"No le puedo aceptar que me diga que el acuerdo recoge un trato igualitario para todas las comunidades autónomas de régimen común, porque sabe que eso no es cierto", ha indicado Pumares.