Barbón acusa a Vox de "profanar" Covadonga para hacer política exigiendo su participación en los gobiernos

"La manera de perder siempre unas elecciones es confiarse", advierte antes de hacer un llamamiento a votar



GIJÓN, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la FSA-PSOE, presidente del Principado y candidato a la reelección, Adrián Barbón, ha recriminado este lunes que la extrema derecha, con alusión a Vox, ha utilizado en este día Covadonga, que es a su juicio un lugar sagrado para los asturianos, para hacer política.

"Si se atreven a profanar un lugar que es tan importante para los asturianos y asturianas, exigiendo la participación en los gobiernos, que nadie tenga ninguna duda, de que se si la derecha suma y Vox es el voto decisivo, Vox va a obligar a la derecha a entrar en el Gobierno, va a marcar la política en Asturias los próximos cuatro años; y ya vemos lo que está pasando en Castilla y León", ha advertido.

Así lo ha indicado con referencia a la visita en este día del presidente de Vox, Santiago Abascal, a Covadonga, durante su intervención en el acto 'Encuentro con mayores', en Gijón, en el que han participado también el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y el candidato a la Alcaldía, Luis Manuel Flórez 'Floro', así como la número dos de la candidatura local, Lara Martínez, en el Tendayu del Museo del Pueblo de Asturias.

"La manera de perder siempre unas elecciones es confiarse", ha alertado Barbón, a lo que ha recalcado que "no está hecho", con referencia a ganar el próximo día 28 las elecciones.

Ha recalcado, unido a ello, la diferente manera de gestionar durante la pandemia de la COVID-19, a lo que ha incidido en que los socialistas quisieron evitar los protocolos "de la vergüenza" que impedían a las personas mayores acudir a los hospitales.

Por este motivo, les trasladado al electorado dudoso, que no es lo mismo un gobierno "mandatado por la extrema derecha", mientras que

a los progresistas moderados, que se encuentren "huérfanos" de opción política, les ha indicado que los únicos que pueden ofrecer estabilidad en Gijón y Asturias son los socialistas.

Barbón ha insistido en que si quieren "sensatez y rigor", solo hay una papeleta posible que es la del PSOE. También a las personas mayores les ha animado a movilizarse y movilizar a los suyos para que vayan a votar, y que les digan que su pensión está "en juego" y que les recuerden la gestión de los socialistas en pandemia frente a la de otros.

Por otro lado, en cuanto al acto, Barbón ha alabado de Escrivá su reforma de pensiones y ha tildado de "deslealtad" lo que considera un "bombardeo" en contra de la misma por parte de la oposición. "Un pensionista si cobra una pensión es porque se la ganó", ha reivindicado. "Aquí nadie da de más nada", ha sostenido.

Ha relacionado esas críticas a las que hacen de lo que la oposición llama "paguinas", a lo que les ha replicado por qué no alzan la voz cuando se suben las retribuciones los directivos del IBEX35.

Ha advertido, unido a ello, que si gobiernan partidos que han mostrado su disconformidad con la subida del 8,5 por ciento, "van a intentar revertirlo", ha recalcado sobre los incrementos. Frente a ello, ha afirmado que si hay un partido que dé la cara en defensa por blindar la subida de las pensiones conforme al IPC va a ser el PSOE.

Entre las medidas del programa electoral pensadas para las personas mayores, ha señalado que en los próximos cuatro años, destinarán más de 16 millones de euros para combatir la soledad no deseada.

También van a promover 1.000 plazas de todo tipo, turísticas, de ocio y otras, ligadas a las personas mayores. Además, hasta determinados umbrales de renta, se va a facilitar para personas mayores de 70 años que tengan una ayuda de 500 euros para tratamientos bucodentales.

MEDIDAS SOCIALES

Por su parte, Escrivá ha advertido de que no es lo mismo quién gobierne en cada territorio, como no lo es, a su juicio, el que gobierne Barbón en Asturias y 'Floro' en Gijón a que lo hagan otros "que no piensan en la mayoría".

Como ejemplo, ha criticado la "falta de sensibilidad" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por decir que la subida de un 8,5 por ciento de las pensiones era un "exceso" y que "sobraba".

Al tiempo, ha defendido la reforma de las pensiones para corregir la actual legislación, que llegó a "depreciar hasta niveles insostenibles" las pensiones. También ha arremetido contra la política "de enfrentamiento" entre pensionistas y jóvenes de la que hablan algunos partidos, a lo que ha sostenido que ese supuesto enfrentamiento es "falso".

A esto ha sumado Escrivá el "bombardeo" continuo para intentar desacreditar la reforma pensiones por quienes argumentan que el sistema es "insostenible".

Sobre ello, ha incidido en que a las entidades financieras y compañías de seguros, por ejemplo, les interesa que la gente deje más depósitos y haga fondos de pensiones. Les ha acusado, en este sentido, de crear "incertidumbre" para que la gente compre más productos de ahorro o planes de pensiones.

Para él, hay que resistir a estas 'presiones' para hacer políticas con "el máximo consenso y la máxima horizontalidad", pensando en todas las personas. Y así se ha hecho, según él, con la subida de pensiones, con el incremento del Salario Mínimo y la creación del Ingreso Mínimo Vital a lo que ha sumado los ERTEs durante la pandemia de la COVID-19.

Escrivá, por otro lado, ha confesado que ha sido una Legislatura "genuinamente complicada", pero ha reivindicado que se ha gestionado con la visión de defender a todos.

A mayores, ha destacado que España tiene un crecimiento económico "envidiable", a lo que ha agregado que se han creado más de un millón de empleos.

En clave regional, ha señalado que en Asturias se está creando mucho empleo y de calidad, en sectores de futuro como Informática y Consultoría. "Se están creando oportunidades para los jóvenes", ha destacado.

Ha reconocido, eso sí, que sigue habiendo muchas personas 'tensionadas' por la inflación, pero ha recordado que patronal y sindicatos han llegado a un acuerdo sobre los incrementos salariales.

Escrivá, con referencia a los mayores, ha apostado por la jubilación activa, de la que se ha hecho un piloto en Asturias con médicos de Atención Primaria.

En el tema de la soledad de los mayores, ha opinado que las nuevas tecnologías pueden ayudar, si bien ha matizado que los ayuntamientos son fundamentales para atenderlos y diseñar políticas "más eficaces". El ministro ha aprovechado para resaltar la "enorme sensibilización social" de la candidatura que encabeza 'Floro' con los mayores.

ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Floro, por su lado, ha incidido en que Gijón es una ciudad "un tanto envejecida", a lo que ha visto necesario asentar las bases para ayudar a todas las personas, pero en especial a las mayores.

A este respecto, ha dividido las actuaciones en tres bloques; una de ellas el fomentar el envejecimiento activo, que genera "capacidad e ilusión por la vida", ha considerado. "Hay mucha gente mayor que es joven", ha asegurado.

El segundo bloque sería el de las personas dependientes, que deberán tener una atención transversal de los diferentes departamentos municipales. Y otro abordaría la soledad no deseada. En este sentido, quieren ofertar diferentes alternativas a las personas mayores que viven solas, para que sigan integradas en la sociedad.

"Somos un ayuntamiento muy activo, y vamos a seguir siéndolo", ha dejado claro a los asistentes. "A nosotros nos importan las personas, y no las vamos a dejar solas", ha agregado.