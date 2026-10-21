Barbón afea al PP que supedite la negociación presupuestaria a retirar la Ley de Vivienda: "Son el partido del NO"

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OVIEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha acusado al PP de no plantear ninguna propuesta para negociar los Presupuestos autonómicos de 2027 y de condicionar el diálogo a la retirada del proyecto de Ley de Vivienda que se tramita en la Junta General. "Siendo la vivienda el principal problema, piden paralizar la tramitación del proyecto que pone coto a la especulación", ha reprochado este miércoles en una publicación en su perfil de Facebook.

Barbón se ha pronunciado un día después de reunirse con los 'populares' asturianos, encabezados por su presidente, Álvaro Queipo, en la primera ronda de contactos del Gobierno asturiano para negociar las cuentas del próximo ejercicio. Según ha asegurado, el PP no planteó "ni una sola medida" durante el encuentro, a diferencia de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé y del secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, que avanzaron sus propuestas al Ejecutivo.

El presidente ha cuestionado que los populares pidan retirar una norma que, a su juicio, busca controlar a los grandes tenedores de vivienda y a quienes especulan con ella. "Parece claro a quiénes defienden", ha señalado, antes de instar al partido a "recapacitar" y mostrar su disposición a negociar las cuentas autonómicas.

Por su parte, Queipo condicionó el martes la negociación presupuestaria a la retirada del proyecto de ley, que calificó de "dañino" y consideró contrario a las necesidades de la sociedad asturiana para afrontar los problemas de acceso a la vivienda. El dirigente popular sostuvo, además, que la norma responde a un acuerdo del Gobierno con sus socios parlamentarios y defendió que el Ejecutivo debería cambiar su orientación en esta materia para abrir una negociación.

En su publicación, Barbón también ha reprochado al PP sus votos en contra de iniciativas como las escuelas infantiles públicas y gratuitas de cero a tres años, la tarjeta Conecta, la gratuidad de la matrícula universitaria y el aumento de fondos para el deporte. El presidente ha calificado a los populares como "el partido del NO" y les ha acusado de buscar el bloqueo de Asturias por considerar que así podrían obtener rédito electoral.