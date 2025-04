Barbón afirma que en Asturias hay "una nueva ola industrializadora" para la que hay una estrategia propia

El presidente del Principado defiende, ante las críticas del PP, la nueva estructura de Gobierno

OVIEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha defendido este miércoles en el Pleno que en Asturias hay una "nueva ola industrializadora" y, aunque el PP lo niegue "hay una política industrial que tiene una propia estrategia que se va a revisar además para mejorarla".

Barbón ha respondido así a la pregunta del presidente del PP, Álvaro Queipo, que ha planteado "por qué razón ha suprimido la Consejería de Transición Ecológica".

El presidente asturiano ha asegurado que esta política industrial "está en buenas manos, en las mejores", destacando que el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, es "reconocido por propios y extraños como una persona de conocimiento y capacitación, que ha liderado la creación del ecosistema científico innovador asturiano".

Pero además ha añadido que Borja Sánchez, se ha rodeado de los mejores porque ha anunciado para la viceconsejería de industria una persona como Juan Carlos Campo que dirigió no sólo una gran institución académica en el ámbito de las ingenierías sino que es el profesor que ha guiado a muchos de los que hoy dirigen o participan la dirección de las grandes empresas de Asturias.

"Yo dejo una pregunta en el aire: creen que una persona de la trayectoria que le precede como un catedrático, con el respaldo social que tiene Campo se iba a aventurar a participar en un Gobierno de Asturias si no supiera que esto es una apuesta de futuro", ha dicho Barbón.

Adrián Barbón, que ha reiterado sus disculpas hacia Queipo por la forma en la que se dirigió a él en el último pleno, ha incidido en que con el presidente del PP "nunca se acierta". "Si se crea una consejería porque hay más consejerías, si se reducen y se reparten las competencias porque se reducen y eso es lo que le pasa habitualmente siempre dice a cada interlocutor lo que quiere escuchar y claro así es imposible", dijo Barbón.

EL PP PIDE QUE NO OBSTACULICE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Queipo por su parte ha insistido en pedir al presidente asturiano "encarecidamente" que no intenten obstaculizar las labores de la comisión de investigación parlamentaria que se pondrá marcha en unas semanas sobre el accidente en la mina de Cerredo que dejó cinco muertos y cuatro heridos y ha asegurado que lo ocurrido "no es un hecho aislado, sino que son años de dejación de funciones, años de no cumplir con su deber y años de mirar hacia otro lado" por parte del Ejecutivo socialista.

Álvaro Queipo ha augurado además que "en un futuro no muy lejano Barbón echará la vista atrás y se arrepentirá del comportamiento que ha tenido en las últimas semanas".

El presidente de los 'populares' ha lamentado que para Barbón lo único importante es "Pedro Sánchez y su carrera hacia Madrid" y ha asegurado que sabe que la razón por la que suprime la consejería de Transición Ecológica es porque considera que sobre lo que no existe no se habla.

"Si ya no hay una consejería de Transición Ecológica espera que no podamos hablar de las negligencias que en esta consejería se cometieron. Negligencias cometidas por parte de gente que usted nombró y posteriormente usted promocionó. Negligencias que le salpican directamente a usted y no sé si es así como usted pretende tapar todo lo ocurrido", dijo Queipo.

Por eso, ha insistido el líder de los 'populares' asturianos, Adrián Barbón pone fin a la consejería de Industria: para no explicar todo lo ocurrido en la mina de Cerredo.

"Cree que un sector de tanto peso para Asturias no merece una consejería específica. Es cierto que con su Gobierno nuestra industria no pasa por su mejor momento, su inacción y su mala gestión nos han costado ya más de 1.300 empleos en nuestro sector industrial desde que usted es presidente", indicó Queipo.