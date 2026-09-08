Barbón agradece la acogida en el santuario de Pastur y recuerda que el de hoy es "un día para compartir y no para atacar

El presidente del Principado, Adrián Barbón, en Castropol. - PRINCIPADO

OVIEDO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha agradecido este martes la acogida que le han brindado en el pequeño santuario de Pastur, en Illano, donde ha asistido a la misa de este Día de Asturias y ha indicado que el de hoy "es un día para compartir y no para atacar".

"He estado en un santuario maravilloso y para mí fue muy grato el estar allí, la gente me acoge con muchísimo cariño. He escuchado la Misa con muchísima devoción y desde aquí tengo muy presente a la Santina de Covadonga", dijo Barbón.

Adrián Barbón ha manifestado que el de hoy, la celebración del Día de Asturias, es "un día para compartir, es un día no para atacar, no para criticar, no para tener una actitud agresiva hacia los demás, sino todo lo contrario, es un día para la alegría, es un día para la felicidad, es un día para reivindicar lo que significa ser Asturias".

En este sentido ha manifestado que Asturias es la suma de muchos hombres y mujeres que piensan, sienten, aman y viven de forma diferente. "Lo importante es que todos y todas somos Asturias Y el occidente es parte inseparable de esta Asturias. Por eso que hicimos que los actos del Día de Asturias sean aquí precisamente", ha dicho.

ENCUESTA PARA EL MUNDO

Preguntado sobre la encuesta de Siga Dos que publica este martes El Mundo y que da la mayoría a la derecha en Asturias, Barbón ha indicado que "está acostumbrado a que las encuestas, sobre todo de determinados medios de comunicación, tengan la tendencia natural a decir que gana la derecha a las elecciones, o la extrema derecha".

Ha añadido que sin embargo, cuando llegan las elecciones, los asturianos a la hora de votar "eligen otra cosa". "Lo importante son el día que llega la gente a votar y que, lógicamente, los ciudadanos y ciudadanas decidirán libremente con su voto lo que quieran para el futuro de Asturias", ha indicado Barbón.