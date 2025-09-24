Barbón agradece la "estabilidad" que da IU y se compromete a romper contratos con la israelí Teva Pharma

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha agradecido este miércoles al portavoz de IU-Convocatoria --socio de gobierno--, Xabel Vegas, su "posicionamiento de estabilidad", porque considera que "es importantísimo en el tiempo en el que vivimos" y coincide con su grupo en la necesidad de llevar a cabo el rescate del Huerna o en la necesidad de romper los contratos con la empresa farmaceútica israelí Teva Pharma.

Barbón respondía así al portavoz del grupo parlamentario IU-Convocatoria por Asturias, socios de Gobierno, Xabel Vegas en la segunda jornada del Debate de Orientación Política.

Tras escuchar a Vegas, Barbón ha indicado que son muchas las cuestiones que comparen como el que tiene que ver con el rescate del peaje de peaje del Huerna.

"Yo no pretendo arrogarme ningún protagonismo, ninguno, pero sí que creo que la Alianza por las Infraestructuras tiene que liderar este debate, y lo creo de verdad. Y es más, la alianza no solo tiene que tener una parte de liderazgo político, no solo tiene que tener un liderazgo jurídico, que ahí lógicamente es el gobierno el que le da sustento, y hemos dicho vamos a encargar a los mejores administrativistas para ver cómo podemos actuar en este posicionamiento, sino también, les anuncio ya, liderar la movilización social", dijo Barbón.

En este sentido ha anunciado Barbón que su propósito de cara a esa reunión de lunes es que precisamente se aborde también cómo hacer la presión social suficiente de la sociedad asturiana en defensa de que se suprima el peaje.

RUPTURA DE LOS CONTRATOS CON LA ISRAELÍ TEVA PHARMA

También ha coincidido en la necesidad de romper cualquier prórroga de contrato con la empresa farmaceútica israelí Teva Pharma y ha mostrado su "compromiso cierto" de que suspenderán cualquier prórroga.

"Planteó usted romper el vínculo con las farmacéuticas de Israel y, en honor a la verdad, también Covadonga Tomé lo planteó el otro día públicamente y le digo que estamos estudiando hacerlo porque no es tan fácil. Jurídicamente necesitamos dar unos pasos. Lo que sí hemos tomado la decisión es que todas las prórrogas que había posibilidad de ellas en los contratos con la empresa farmacéutica israelí, todas ellas hemos renunciado a hacerlas. De hecho, la consejera ha dirigido una carta a la empresa para decir que no vamos a renovar ni una sola de los contratos que tenemos con esta empresa", dijo Barbón, que ha indicado que unos contratos caducan ahora en septiembre, otros en noviembre, otros en enero.

Otra de las cuestiones en las que Barbón se ha mostrado de acuerdo con Vegas ha sido lo que tiene que ver con la defensa de Universidad Pública, pero en este caso ha indicado que cree que esa defensa se puede hacer con otras medidas que no sea la negativa a que se pueda instalar una universidad privada, sino primando a la universidad pública garantizándole los fondos, garantizando la matrícula, garantizando que los jóvenes de Asturias, incluso de fuera vean una universidad atractiva.

"Digo esto con total humildad y con total sinceridad porque tenemos posicionamientos políticos diferentes que habrán de dilucidarse en cada momento en el ámbito del seno del gobierno, porque para eso está el gobierno de Asturias.

DÍA DE ASTURIAS

Respecto a la propuesta de IU de sustituir el día de Asturias el 8 de septiembre por el 25 de mayo, Barbón ha respondido que la posición de la Federación Socialista Asturiana, el Grupo Socialista, es negativa a esa sustitución.

Así ha indicado que son partidarios de revitalizar, de fortalecer el 25 de mayo, de hecho, queremos defienden una ley que lo recoja en este sentido, pero no son partidarios de sustituir el 8 de septiembre. "Paradojas de la historia. El 8 de septiembre se fijó como Día de Asturias a propuesta del Partido Comunista y con el voto en contra de Alianza Popular", dijo Barbón.

También en su turno de réplica a Xabel Vegas el presidente del Principado ha anunciado que en el marco de la estrategia de retorno y de atracción de población van a habilitar dos nuevos puntos de apoyo como los que ya existen en Buenos Aires y en Mar del Plata, que permite que la población, descendientes, nietos muchas veces, incluso asturianos o bisnietos puedan volver a Asturias.

"Vamos a abrir otros dos nuevos centros de apoyo en Mendoza, en Argentina y en Caracas, en Venezuela, para facilitar la atracción y la vuelta de población o descendientes de asturianos, que creo que es importante", dijo Barbón.