Barbón anuncia una actualización de los límites de renta de las deducciones autonómicas ante la inflación

El presidente del Principado Adrián Barbón en el debate de orientación política - GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha anunciado este martes, durante la sesión del Debate de Orientación Política en la Junta General, una actualización de los límites de renta para las deducciones autonómicas ante el aumento de la inflación.

Barbón se ha referido a la homogeneización y actualización de los límites de renta de las deducciones autonómicas --que pasarán de 35.000 a 36.750 euros en declaraciones individuales y de 45.000 a 54.000 euros en las conjuntas--, la aplicación de porcentajes de deducción para rentas medias fruto del consenso presupuestario, y la eliminación del límite de renta en las deducciones para personas celíacas.

Durante su intervención, el presidente asturiano ha vuelto a contraponer su modelo frente al de la oposición al aseverar que "la única manera de que los ricos paguen menos impuestos en Asturias es que gobierne la derecha", al tiempo que ha remarcado la necesidad de garantizar la suficiencia de los recursos públicos.

Barbón ha defendido la "vía fiscal asturiana" dirigida a beneficiar a las clases medias y trabajadoras, remarcando que "no hay justicia social sin justicia fiscal".