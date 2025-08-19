Barbón anuncia el traslado de la UME a León tras la "ventana de oportunidad" abierta en Asturias

OVIEDO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha informado este martes sobre la evolución de los incendios forestales en la región, y ha dicho que han "liberado" algunos de los medios que estaban en el Principado, en este caso la presencia de la Unión Militar de Emergencias (UME), para que puedan ir precisamente a León, a Anllares".

Barbón ha explicado que la situación actual permite cierta optimización de recursos, ya que la evolución ambiental ha dado en Asturias esa "ventana de oportunidad", con el enfriamiento de las temperaturas, la lluvia incluso en algunas partes.

El presidente ha subrayado que "el propósito que tenemos es que una vez tengamos controlada la situación, vamos a entrar de lleno a colaborar en los incendios de León".

El mandatario autonómico ha detallado que el centro de crisis ha decidido trasladar el puesto de mando avanzado de Cangas del Narcea a Degaña, "que ahora mismo es el incendio que más nos preocupa".

Ha precisado que "el incendio de Degaña proviene de Anllares, de León, y es ahora mismo donde vamos a destinar todos los medios en los próximos días para intentar contenerlo".

Barbón ha insistido en la necesidad de "aprovechar estos días de cambio de temperatura para enfriar bien la tierra", advirtiendo que "el fin de semana van a elevarse nuevamente las temperaturas y es un periodo en el que siempre puede suscitar peligro de reactivación de estos incendios".

Ha destacado la coordinación de los diferentes actores implicados, "este comité de crisis coordina a todos los actores implicados, evidentemente al Gobierno del Principado de Asturias".

AYUDAS PARA AFECTADOS

Además, Adrián Barbón ha comentado que el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ya está examinando la posibilidad de habilitar ayudas a los afectados por los incendios.

Ha querido así trasladar un "mensaje de tranquilidad" a los vecinos para que sepan que el Gobierno del Principado "no les va a dejar tirados".