Barbón apela a la "responsabilidad" de los grupos para aprobar el presupuesto de 2027

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en el Debate de Orientación Política General de 2026
El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en el Debate de Orientación Política General de 2026 - GOBIERNO DE ASTURIAS
Europa Press Asturias
Publicado: martes, 22 septiembre 2026 13:48
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OVIEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha apelado este martes a la "responsabilidad" de los grupos parlamentarios de la Junta General para aprobar el proyecto de presupuestos generales del Principado de Asturias para 2027.

Según Barbón, será la prueba de que los políticos están a la altura "que Asturias necesita" y será algo que contribuirá a "salvar" al Principado de la "involución". En estos términos se ha pronunciado el dirigente asturiano, concluyendo su primera intervención en el Debate de Orientación Política, que ha durado más de hora y media.

En Asturias gobierna el PSOE en coalición con Convocatoria por Asturies. "No pido renuncias, pido entendimiento. La estabilidad del gobierno de unidad progresista y reformista del Principado es una pieza de caza mayor para la derecha, y no sólo para la que se sienta en este hemiciclo", ha advertido el dirigente asturiano.

Según Barbón, Asturias es a día de hoy "un símbolo para todo el país", además de una "referencia" y una "bandera de progreso". "Estamos marcando y enseñando el camino de las mejores políticas públicas con audacia y determinación", ha resaltado.

"No es tiempo para enredos, para cotorrear lemas, para el narcisismo ideológico de dogma y consigna", ha indicado el político socialista.

Barbón ha avanzado que el próximo proyecto de presupuestos mantendrá una fuerte vocación social que garantizará la mejora de los derechos y servicios públicos, con los recursos adecuados. Ha dicho que el proyecto será compatible con el "robustecimiento" del Estado de bienestar.

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