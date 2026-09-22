Barbón apela a la "responsabilidad" de los grupos para aprobar el presupuesto de 2027

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en el Debate de Orientación Política General de 2026 - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha apelado este martes a la "responsabilidad" de los grupos parlamentarios de la Junta General para aprobar el proyecto de presupuestos generales del Principado de Asturias para 2027.

Según Barbón, será la prueba de que los políticos están a la altura "que Asturias necesita" y será algo que contribuirá a "salvar" al Principado de la "involución". En estos términos se ha pronunciado el dirigente asturiano, concluyendo su primera intervención en el Debate de Orientación Política, que ha durado más de hora y media.

En Asturias gobierna el PSOE en coalición con Convocatoria por Asturies. "No pido renuncias, pido entendimiento. La estabilidad del gobierno de unidad progresista y reformista del Principado es una pieza de caza mayor para la derecha, y no sólo para la que se sienta en este hemiciclo", ha advertido el dirigente asturiano.

Según Barbón, Asturias es a día de hoy "un símbolo para todo el país", además de una "referencia" y una "bandera de progreso". "Estamos marcando y enseñando el camino de las mejores políticas públicas con audacia y determinación", ha resaltado.

"No es tiempo para enredos, para cotorrear lemas, para el narcisismo ideológico de dogma y consigna", ha indicado el político socialista.

Barbón ha avanzado que el próximo proyecto de presupuestos mantendrá una fuerte vocación social que garantizará la mejora de los derechos y servicios públicos, con los recursos adecuados. Ha dicho que el proyecto será compatible con el "robustecimiento" del Estado de bienestar.