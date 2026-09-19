Barbón apremia a la FSA a escuchar activamente a la ciudadanía para definir el programa electoral de 2027

El secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón, interviene en la presentación de la campaña 'tu voz hace Asturias' en Avilés. - FSA-PSOE

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón, ha presentado este sábado una campaña de "escucha activa" dirigida a establecer un diálogo permanente con la sociedad asturiana de cara a la elaboración del programa electoral de los socialistas para los comicios autonómicosde 2027.

Durante su intervención en la clausura de la presentación de la campaña 'Tu voz hace Asturias' en Avilés, el presidente ha trasladado a la militancia socialista la importancia de hablar "no solo" entre ellos, sino con toda la sociedad asturiana aunque vayan a escuchar cosas que no les gusten.

La inciativa de la FSA-PSOE pretende recuperar espacios de conversación en un contexto que Barbón ha caracterizado como saturado de "ruido e insultos políticos". Así, el dirigente socialista ha criticado la crispación actual. "En un tiempo en el que hay demasiado ruido, en el que hay demasiado insulto, en el que se simplifica todo, en el que se cree que los mensajes es la razón la tiene el que más grita, nosotros decimos que no", ha asegurado.

El presidente ha argumentado que existe un nivel de conversación en la sociedad que está siendo ignorado, especialmente en espacios cotidianos como cafeterías, parques o clubes deportivos, donde la ciudadanía analiza la realidad y plantea mejoras necesarias. Barbón ha subrayado la importancia de esta escucha como herramienta de gobierno, ilustrando su argumento con los cambios en la matrícula universitaria gratuita o la rebaja del precio máximo de la tarjeta 'Conecta' de transporte público.

El secretario general de la FSA-PSOE ha pedido a los militantes y dirigentes socialistas asturianos que inicien esta campaña desde la "humildad". "A esa escucha activa hay que ir con la honestidad de saber que no tenemos todas las respuestas", ha enfatizado, indicando además que es necesario, a la hora de configurar los equipos, contar con gente que esté dispuesta a "decirte que no lo estás haciendo bien, que te estás equivocando".

Esta campaña, ha concluido el presidente, se lleva a cabo no para decir a los asturianos "lo bien" que lo están haciendo, sino "para escuchar, para reconocer errores y para aprender".