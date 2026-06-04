Barbón aspira a replicar el "éxito del Tallerón" en la venta de Barros a Indra

Archivo - Indra (Gijón). - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha asegurado este jueves que aspira a que la venta del Taller de Barros de Duro Felguera a Indra se pueda solucionar igual que pasó anteriormente con el Tallerón en Gijón, donde ya hay asentada la fábrica de la multinacional del sector de la defensa.

"Desde luego es una inversión a la que no queremos renunciar en ningún caso", ha afirmado Barbón, en respuesta a los medios de comunicación durante la inauguración del aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal, en Gijón.

A este respecto, ha mostrado su deseo de que encuentren el punto de encuentro necesario para que esa inversión no se pierda y ha recordado que tanto el Gobierno de Asturias como el de Gijón participaron en una gestión similar, en este caso en la venta del Tallerón de Duro Felguera también a Indra.

Sobre este hecho, ha destacado que tuvo unos resultados "muy positivos" porque aseguró el empleo y porque los trabajadores están una gran empresa como es Indra. "Por tanto, lo mismo yo quiero en este caso", ha insistido, a lo que ha asegurado que desde el Principado siguen "con mucho cuidado" esta negociación.

TRENES

En otro orden de temas, preguntado por los trenes que faltan por llegar a Asturias, ha dicho confiar en el cumplimiento "integro" de los acuerdos de la Castellana. "Lo que se firma es para cumplirlo", ha remarcado.

Barbón ha incidido en que no tiene información del Ministerio en la que se diga que no se va a cumplir con la planificación hecha. En este sentido, ha dejado claro que esa va a ser la exigencia que se haga desde el Gobierno asturiano. Con todo, ha dicho esperar que más pronto que tarde se empiece a recibir en Asturias los primeros trenes.

ECOJOVE

En cuanto al hecho de que el PSOE votara a favor de desbloquear el proyecto de vivienda protegida EcoJove en contra de la posición de su socio de Gobierno, Barbón ha recordado que son dos proyectos políticos que comparten un gobierno de unidad progresista y reformista.

Sobre esta cuestión, ha apuntado que lo que está en el acuerdo de Gobierno ya tiene una posición "decidida", pero, sin embargo, hay aspectos en los que tienen "diferencias".