Barbón (Asturias) insiste en asumir la humanización de la avenida Príncipe, en Gijón, si el Gobierno central no actúa

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, conversa con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha asegurado este jueves que si el Gobierno de España no quiere invertir o no va a invertir a corto o medio plazo en la humanización de la avenida de Príncipe de Asturias, en Gijón, el Ejecutivo asturiano tiene una posición "clara", que es asumir ellos la obra y ejecutarla.

"Lo que no puede ser es seguir esperando", ha remarcado Barbón al Ministerio, al que ha reclamado que se comprometa a unos plazos temporales "cortos" para que se pueda constatar que sea una realidad la salida del tráfico pesado y la bajada de la contaminación en la zona Oeste.

Así lo ha indicado, en respuesta a los medios de comunicación durante la inauguración del aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal, en Gijón, con respecto a los accesos al puerto gijonés de El Musel y la humanización de la citada avenida.

Barbón, en este sentido, ha afirmado que en el Principado son conscientes de que queda mucha tarea y de que hay retrasos que son "injustificables", como lo es la búsqueda de estas alternativas para los accesos a El Musel, para reducir así el tráfico pesado en la zona Oeste. Se ha referido, también, al Plan de Vías, si bien en este caso ha remarcado que hay ya avances.

En cualquier caso, ha dicho querer ser "total y absolutamente exigente", en primer lugar con lo que es competencia del Principado relativa a cuestiones pendientes en Gijón, pero también con el Ministerio, al que reclaman, una y otra vez, "celeridad", según él, en el cumplimiento de los compromisos con Asturias.

"El tiempo de espera no se puede convertir en tiempo eterno", ha advertido al Ministerio. Ligado a ello, ha incidido en que el Principado se había llegado a ofrecer para asumir la humanización de la avenida de Príncipe de Asturias para ganar tiempo, pero Ministerio ha decidido mantener la decisión de ejecutarla ellos mismos.

"Lo que le reclamamos entonces es que lo hagan de la manera más ágil", ha señalado el presidente regional, quien ha apuntado que si se quiere hacer política útil, "la corresponsabilidad nos apela a todos".

Ha trasladado, asimismo, en un acto en el que ha participado la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, que el Ayuntamiento de Gijón cuenta con el respaldo institucional del Principado, también para adoptar medidas que sean "urgentes y necesarias" dentro de sus competencias para rebajar emisiones, en especial en la zona Oeste, "por la que todos tenemos una deuda", ha apostillado.

En esta misma línea, ha abogado por asumir responsabilidades y ha apostado por "la implicación conjunta, con la cooperación y la lealtad necesarias, para alcanzar objetivos que nos atañen a todos".

Respecto a si comparte las críticas del secretario general del PSOE gijonés, Monchu García, por los accesos a El Musel, el cual ha llegado a acusar al Ministerio de negligencia, ha recalcado que es una realidad que el Gobierno de España no está cumpliendo plazos en tiempo ni inversiones.

Barbón ha contrapuesto esta situación con la de los avances en el Plan de Vías, con referencia a la próxima demolición del viaducto de Carlos Marx, la llamada fase cero. "Es un paso importante para la ciudad", ha resaltado el presidente asturiano.

Referente a los accesos portuarios, ha incidido en que el Gobierno de Asturias trató de buscar una solución y puso encima de la mesa la alternativa por Aboño, que ha opinado que es la "más rápida" y la que mejor encaje cree que tiene desde el punto de vista inversor para paliar la contaminación de la zona Oeste gijonesa.