Barbón califica el 'pin parental' de Vox como una "censura" para que los niños "no tengan una visión plural"

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha calificado la propuesta de 'pin parental' que defiende Vox como un "intento de censura" para que los niños y niñas no tengan una "visión plural de las cosas".

Así se ha pronunciado en unas declaraciones sobre el denominado 'pin parental', el documento que está impulsando el partido político Vox para que los padres tengan que autorizar determinadas charlas de personal no docente en los centros educativos. El grupo parlamentario de Vox ya anunció este sábado que iba a llevar a la sesión plenaria de la Junta General una proposición no de ley para defender el 'pin parental'.

En ese sentido, Barbón ha abogado por la "sensatez" de la derecha y el centro-derecha, en referencia a formaciones como PP y Ciudadanos, para que no apoyen esta "locura" y que no dejen a formaciones como Vox liderar la oposición. Barbón ha señalado que propuestas como estas están convirtiendo la política "en un circo" por culpa de una "extrema derecha que no tienen pudor con nada y que no tiene limites".

Además, ha recordado que los padres ya participan en la selección de actividades a través de los Consejos Escolares, donde se aprueba la programación anual, y ha destacado que la educación pública debe ofertar "la pluralidad de visiones que hay en el mundo, no una". "Nadie tiene derecho a decidir por nosotros, por muy pequeños que seamos", ha explicado.

Barbón ha afirmado que el 'pin parental' podría llevar a unos padres pudieran a vetar contenidos donde se diga que la tierra no es plana, que las vacunas son buenas, que el maltrato contra la mujer no es aceptable o que la homosexualidad no es una enfermedad, ha enumerado el presidente.

"Eso es lo que esta en juego", ha indicado, para defender que el debate no debe centrarse en la 'propiedad' de los hijos, sino en la posibilidad de "censurar" que "conozcan el mundo y tengan una visión plural de las cosas". "Que los niños sean en un futuro ciudadanos íntegros, con todos los derechos", ha afirmado.