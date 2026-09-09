Barbón se compromete a incrementar la dotación económica del plan de inversiones de la Universidad

Adrián Barbón - CAPTURA DE LA CUENTA DE YOUTUBE DE LA UNIVERSIDAD

OVIEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, ha aceptado este miércoles la propuesta del rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, para impulsar un gran acuerdo institucional. "Adelante", ha señalado el dirigente asturiano, señalando que su gobierno se caracteriza por "un apoyo rotundo, creciente y permanente a la universidad de Oviedo".

Barbón se ha pronunciado en esos términos en el acto de apertura del curso académico 2026-2027 de la Universidad de Oviedo. En su intervención ha subrayado la vinculación indisoluble entre la región y la institución académica.

El presidente asturiano se ha comprometido a incrementar, en el proyecto presupuestario autonómico de 2027, la dotación económica del plan de inversiones. "Sabemos que una universidad del siglo XXI necesita edificios e instalaciones", ha admitido, si bien ha recordado que no se pueden afrontar todas esas necesidades al mismo tiempo. El incremento en los presupuestos será, así, un "punto de partida".

Ha explicado que el Gobierno regional ya está impulsando el decreto que regula los complementos retributivos autonómicos del personal docente e investigador, algo que ha puesto de ejemplo de compromiso concreto del Ejecutivo con la Universidad.

El Presidente ha destacado como prioritario el desarrollo del Campus del Cristo, un proyecto que ha calificado como "vital para la Universidad de Oviedo, vital para Oviedo, vital para Asturias y vital para el sistema judicial asturiano". Ha indicado que "se han reanudado los trabajos que deben de culminar con el derribo del viejo hospital".

Barbón ha enfatizado la determinación del Ejecutivo respecto a esta ampliación: "No podemos parar hasta que la ampliación del campus sea realidad para que ello nos permita precisamente liberar espacios y equipar a nuestra justicia, que es lo que tenemos que hacer tal y como merece a la altura del siglo XXI".

El presidente ha coincidido con el Rector en considerar la futura Ley de Universidades como una oportunidad estratégica, afirmando que "coincidimos plenamente en considerar la futura Ley de Universidades como una oportunidad para consolidar el papel de la Universidad como eje de transformación económica, científica y social".

Barbón ha reafirmado la prioridad de la Universidad de Oviedo para su Gobierno: "No quedará duda alguna que la Universidad es prioritaria para el Gobierno, pero también para Asturias", ha insistido.

El presidente ha vinculado esta prioridad a la trayectoria del Ejecutivo, señalando que "la avalan siete años de apoyo continuo, la respaldan los hechos y la garantizan esa proposición de ley que queremos impulsar". Ha añadido que "la prioridad, el prestigio y la calidad de la Universidad de Oviedo están y estarán garantizados con este tipo de políticas".

Barbón ha reflexionado sobre el papel de la universidad pública frente a los desafíos contemporáneos, especialmente la inteligencia artificial, subrayando que frente a quien plantea si hoy es día necesario esforzarse y estudiar, esa tentación hay que promover el pensamiento crítico, la investigación rigurosa y la confianza en la ciencia "que ni se compra ni se vende".

El dirigente asturiano apuesta por una universidad que sea "abierta, plural, dispuesta al diálogo permanente con la sociedad y que contribuya a resolver los problemas". "Una universidad que no mire hacia adentro de sus muros, que no se encastille, que no se encierre", ha concluido.