Barbón se compromete a tramitar en "meses" la Ley de Cultura y "elevar al máximo" la protección del asturiano

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en el debate de orientación política general. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno asturiano tramitará "en los próximos meses" la Ley de Cultura del Principado de Asturias, una norma en la que el Ejecutivo aspira a incluir los derechos culturales y lingüísticos, poniendo especial énfasis en la protección del asturiano y eo-naviego.

El presidente autonómico, Adrián Barbón, ha anunciado en el Debate de Orientación Política General que el Ejecutivo aprovechará esta ley para "elevar al máximo posible" la protección de las lenguas asturianas "sin renunciar al horizonte de la oficialidad". "Derechos, no imposiciones", ha dicho en eo-naviego durante su intervención.

Esta ley también servirá para fijar la organización y las competencias de la administración cultural del Principado y recoger los derechos culturales. Esta norma permitirá la creación del Comité de protección de los derechos culturales, la agencia de las industrias culturales, la red de teatros y auditorios, la red de museos etnográficos, las escuelas de música y cultura tradicional o regular la filmoteca de Asturias.

En materia cultural, Barbón ha anunciado también que este año se va a aprobar la Ley de Mecenazgo y seguirán trabajando en impulsar medidas que favorezcan la conservación y difusión de la cultura sidrera, recientemente reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Unesco.