Barbón condena el "genocidio" de Israel en Gaza y el "asesinato de miles de inocentes"

OVIEDO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha condenado este viernes enérgicamente la situación en Gaza, calificando la acción de Israel como un "genocidio" contra el pueblo palestino.

"Me indigna y condeno el genocidio que el Estado de Israel está cometiendo con el pueblo palestino, con casi 20.000 niños asesinados en Gaza", ha escrito Barbón en sus redes sociales.

Barbón, que ha coincidido con una concentración contra Israel antes de participar en la inauguración del curso universitario en Oviedo, ha vinculado en su mensaje su postura actual con su trayectoria de estudio y memoria histórica sobre el holocausto nazi, destacando su "coherencia" personal.

"Quienes me conocen, saben que he dedicado mucho tiempo a estudiar el horror del holocausto cometido por la dictadura nazi contra el pueblo judío", ha señalado, subrayando que "no pienso callar ni mirar hacia otro lado".

El político asturiano ha enfatizado que su posicionamiento responde a sus convicciones personales, políticas y religiosas, manifestando que "el humanismo es, para mí, expresión misma de mis convicciones". "No pienso callar ni mirar hacia otro lado. Conmigo que nadie cuente para silencios medidos o ser políticamente correcto, porque yo ni callé entonces ni callo ahora", ha añadido. "Mi conciencia no me permite otra cosa. ¡Basta ya del asesinato de miles y miles de inocentes!", ha concluido Barbón.