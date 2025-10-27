Barbón critica "la doble vara de medir" de la comunidad internacional ante la ofensiva de Israel sobre Gaza

El presidente de Asturias, Adrián Barbón (dcha.), y el presidente de la Fundación Emilio Barbón, José Vicente Barbón Fernández, entregan el galardón a la directora ejecutiva en España de UNRWA, Raquel Martí. - PRINCIPADO

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha apelado este lunes a la conciencia colectiva y a la solidaridad internacional con Palestina durante la entrega del Premio Emilio Barbón a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), en un acto celebrado en Laviana. "No podemos olvidar que hoy en Palestina siguen muriendo niños y niñas, si no por las bombas, por el hambre", ha subrayado Barbón, quien ha denunciado la grave situación humanitaria en Gaza y la "doble vara de medir" de la comunidad internacional.

El jefe del Ejecutivo asturiano ha recordado que mientras Rusia fue expulsada de competiciones deportivas por la invasión de Ucrania, Israel continúa participando en ellas pese a las consecuencias devastadoras de su ofensiva sobre Gaza. "Lo que está ocurriendo en Palestina es un genocidio, y no cabe otra palabra", ha repetido.

Barbón ha resaltado la extrema densidad de población en la Franja de Gaza y ha precisado que más del 90% de las infraestructuras han sido destruidas o gravemente dañadas, incluidos hospitales, escuelas y residencias de mayores. "Uno de los objetivos principales de los ataques han sido las áreas materno-infantiles, lo que evidencia una intención clara de exterminio", ha lamentado.

El presidente ha indicado que el Consejo de Gobierno ha aprobado este mismo lunes una ayuda extraordinaria de 200.000 euros destinada a la atención humanitaria en Palestina, canalizada a través de la UNRWA. "Frente al abandono de grandes potencias como Estados Unidos, Asturias reafirma su compromiso con los derechos humanos y la solidaridad internacional", ha destacado.

Barbón ha recalcado que el apoyo al pueblo palestino no implica respaldo a organizaciones como Hamás y ha recordado su implicación en actividades de memoria del Holocausto. "Precisamente por haber defendido siempre la memoria del exterminio del pueblo judío, me resulta aún más atroz que quienes lo sufrieron ahora estén exterminando a otro pueblo humilde e indefenso", ha dicho.

El presidente del Principado ha concluido su intervención apelando a la conciencia colectiva. "No podemos olvidar. Hoy siguen muriendo. Aunque solo sea por eso, merece la pena luchar", ha afirmado.