Barbón defiende el derecho internacional tras la detención de Maduro y muestra su "solidaridad" con los venezolanos

OVIEDO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha defendido este miércoles la vigencia y el cumplimiento del derecho internacional tras los últimos acontecimientos en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro, y ha expresado su "solidaridad con los millones de venezolanos que han tenido que abandonar su país debido a la dictadura".

Tras ser preguntado por los medios, Barbón ha calificado al régimen de Venezuela como "una brutal dictadura" que no ha permitido "examinar y analizar los resultados de las últimas elecciones presidenciales": "Hay que llamar las cosas por su nombre".

Ante este escenario, se ha mostrado empático con quienes han huido del país "para salvar sus vidas, para no sufrir la represión", comparándolo con los españoles que salieron de España huyendo de la dictadura de Francisco Franco.

En este contexto, el presidente asturiano ha defendido la vigencia del derecho internacional y su importancia ante los hechos recientes. Para él, el derecho internacional es "sagrado" y debe cumplirse en todos los casos. Junto a esto ha alertado de lo que considera "una deriva global" en la que "cada uno de los matones que tenga más fuerza va a poder hacer lo que quiera" si no hay una reacción firme, especialmente por parte de Europa.

Barbón ha enviado su apoyo a la oposición venezolana y ha calificado de "rocambolesca" la situación política que vive el país tras la detención de Maduro y la continuidad del régimen, insistiendo en que seguirá denunciando cualquier vulneración del derecho internacional, "igual que denuncié la invasión de Ucrania".