Barbón defiende la fortaleza del sistema sanitario y la garantía de acceso a los medicamentos en el aniversario de Cofas

Adrián Barbón - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha reivindicado este jueves la fortaleza del sistema sanitario público y su importante función social. "La garantía de acceso a los medicamentos es una de las bases de la salud pública", ha dicho el dirigente asturiano durante su intervención en el acto conmemorativo del 60º aniversario de la Cooperativa Farmacéutica Asturiana (Cofas), celebrado en Llanera.

La equidad, la universalidad y la calidad son, a juicio del presidente, las "palabras angulares" que definen el modelo asturiano. "Este acto es una buena oportunidad para recordarlo y para reafirmar el compromiso permanente del Ejecutivo del Principado con el Estado de bienestar", ha añadido.

En su discurso, Barbón ha subrayado que la salud es el bien que ordena todas las prioridades, tanto personales como colectivas. "Todo lo que nos parece urgente pasa a segundo plano cuando irrumpe una enfermedad", ha indicado. También ha considerado que la pandemia permitió identificar con claridad "las profesiones y los oficios imprescindibles".

Entre esos ejemplos, el jefe del gobierno ha vinculado directamente el acceso garantizado a los medicamentos con el grado de desarrollo de una sociedad. "Si vas a la farmacia y sabes que encontrarás el medicamento que necesitas o que como mucho lo tendrás en unas horas, es que vives en una sociedad moderna, sólida y desarrollada. Para ser más precisos, en una Asturias moderna, sólida y desarrollada", ha recalcado.

Barbón ha recordado que esta realidad es posible gracias a un modelo farmacéutico que garantiza el suministro en todo el territorio y ha puesto en valor el papel de una cooperativa asturiana que concentra más del 70% del mercado autonómico y agrupa a 657 farmacias de Asturias, Cantabria, León y Lugo.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha destacado también la dimensión empresarial y logística de Cofas, con una facturación superior a los 300 millones y una plantilla de 170 trabajadores. "Es una gran empresa de la que podemos sentirnos orgullosos", ha afirmado.

Cofas ha conmemorado hoy su 60 aniversario con un acto institucional en el que ha puesto en valor su trayectoria al servicio de la farmacia y de la sociedad, así como su apuesta por el futuro y la innovación con la inauguración de su nuevo almacén logístico inteligente.

El evento, celebrado en la plataforma de Pruvia, ha contado con la participación del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón; la consejera de Salud, Concepción Saavedra; la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez; y el presidente de Cofas, Fernando Fombona, además de representantes institucionales, empresariales y del sector.

Con una plantilla de 166 profesionales, el 48% mujeres, es una de las doce mayores empresas del Principado de Asturias. En los años 90 llevó a cabo la unificación de sus almacenes en la plataforma de Pruvia, lo que supuso un salto cualitativo en eficiencia. En 2004 alcanzó un alto grado de automatización con la incorporación de sistemas robotizados que permitieron gestionar el 90% de los pedidos.

Ahora Cofas ha puesto en marcha su nuevo almacén inteligente, una infraestructura que incorpora inteligencia artificial para la predicción de la demanda garantiza la trazabilidad total del medicamento y optimiza la gestión del stock.

Esta instalación permite procesar hasta 15.000 líneas por hora, con una tasa de error prácticamente nula y una capacidad para gestionar un 80% más de pedidos que el sistema anterior. Todo ello en una superficie de más de 103.000 metros cuadrados, diseñada para dar respuesta al crecimiento futuro de la cooperativa.

Durante su intervención, el presidente de Cofas, Fernando Fombona, subrayó el compromiso de la cooperativa con el territorio y con un modelo que prioriza el acceso universal al medicamento.

"En Cofas no hacemos selección de territorio ni de tamaño de farmacia. Llegamos donde otros no llegan, servimos rutas que no son rentables y mantenemos la capilaridad del sistema", ha señalado.

Aprovechó el momento para tender la mano a la administración del Principado, subrayando el papel de la cooperativa para garantizar la "sostenibilidad del sistema sanitario" y su capacidad para ser una "herramienta al servicio del sistema".