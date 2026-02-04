Barbón defiende que el Principado es "absolutamente exigente" con la ejecución del Plan de Cercanías en Asturias

Archivo - El presidente del Principado, Adrián Barbón, tras el primer viaje en pruebas en tren por la variante ferroviaria de Pajares, desde La Robla a Campomanes. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha defendido este miércoles en la Junta General la gestión del Gobierno en materia de infraestructuras ferroviarias y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico se muestra "absolutamente exigente" con la ejecución del Plan de Cercanías, frente a las críticas de la portavoz parlamentaria de Vox, Carolina López, quien ha puesto en duda la seguridad de la red ferroviaria y la gestión de los trabajos.

En respuesta a una pregunta de López sobre si el estado actual de las infraestructuras ferroviarias garantiza la seguridad de viajeros y trabajadores, Barbón ha comenzado recordando el "terrible accidente" de Adamuz (Córdoba) y ha subrayado que, para el Gobierno asturiano, la mejora de la red ferroviaria es "clave". Ha explicado que existe un plan cuya ejecución supera los 1.800 millones de euros y ha destacado que el Ejecutivo autonómico es "absolutamente exigente" para que se lleve a cabo en su totalidad.

López ha replicado insistiendo en que no se trata de "alarmismo" y ha criticado la existencia de "múltiples incidencias en los trenes prácticamente todos los días", citando el accidente en el túnel del Padrún. La portavoz de Vox ha recalcado que el propio plan reconoce que la red "no es plenamente fiable ni segura". También ha cuestionado la falta de transparencia en la ejecución del Plan de Cercanías, alegando que las cifras de avance no han sido detalladas, y ha acusado al Gobierno de incapacidad de gestión y de erigir un "sistema de quinta" que no afronta los riesgos que sufren los usuarios ferroviarios.

Ha reprochado al presidente que, a pesar de los avisos formales sobre riesgos detectados en túneles como el de Padrún y los largos plazos de ejecución, no se hayan tomado decisiones que hayan evitado incidentes, y ha lamentado que "nadie asuma responsabilidades", pese a la prolongación de obras y supuestos incumplimientos presupuestarios.

Barbón ha defendido que el Principado no puede invertir directamente, puesto que es competencia del Gobierno de España, pero ha reiterado que el Ejecutivo asturiano tiene la obligación de ser exigente con su ejecución. Ha asegurado que "sí se está ejecutando" aunque "no al ritmo que se desearía" y que Asturias seguirá reclamando su implementación completa.

El presidente también ha refutado afirmaciones sobre inversiones cuantiosas, aclarando que ni el Gobierno autonómico ni él mismo pueden decir que van a invertir "200.000 millones de euros ni 1.800 millones" porque no es competencia del Principado. Ha recordado, además, logros como la integración de Gijón y otras actuaciones incluidas en el plan y ha defendido la gratuidad del servicio de cercanías en Asturias como fruto de negociaciones previas, aunque "queda mucho por hacer".

Barbón ha matizado que no puede garantizar la seguridad ferroviaria "al 100%". "La seguridad 100% no la puedo asegurar ni cuando uno se sube a un avión, ni cuando uno se sube a la alta velocidad, ni cuando uno coge el coche", ha afirmado.