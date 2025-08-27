Barbón denuncia posible intencionalidad en el incendio forestal de San Antolín de Ibias

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, durante su visita al Puesto de Mando Avanzado trasladado al mercado de ganado El Foxo, junto con la vicepresidenta, Gimena Llamedo, y la delegada del Gobierno, Adriana Lastra. - PRINCIPADO

OVIEDO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha alertado este miércoles sobre la posibilidad de que el incendio forestal iniciado en San Antolín de Ibias haya sido provocado intencionadamente, calificando la situación de "gravísima".

Barbón ha manifestado que no puede confirmar la autoría del incendio porque "está sometido a investigación", pero ha señalado que "todo apunta a que ha sido intencionado", lo que considera especialmente grave en el actual contexto.

El dirigente autonómico ha destacado que la región ya está afrontando tres incendios importantes que "a día de hoy no están estabilizados", concretamente en Cangas de Narcea, Degaña y Somiedo, dos de ellos originados por el contagio de grandes incendios procedentes de León.

"Que haya alguien que ha decidido provocar un incendio y generar todo lo que estamos viendo es gravísimo", ha subrayado Barbón, advirtiendo de la magnitud de la situación.

El presidente asturiano ha mostrado su determinación de "perseguir" este tipo de acciones, manifestando su esperanza de que los responsables "paguen ante la justicia" por su presunta intervención delictiva.