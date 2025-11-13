Barbón destaca el "esperanzador momento económico" de Asturias en la entrega de los Premios Economía y Empleo

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, en la gala de entrega de la segunda sesión de los Premios Economía y Furuto 2025, en el Hotel de la Reconquista en Oviedo/Uviéu. - PRINCIPADO

El presidente del Principado, Adrián Barbón, el "esperanzador momento económico" que vive la comunidad, durante la entrega de los Premios Asturias Economía y Empleo. "Cada vez hay más personas y empresas que eligen el Principado para instalarse, vivir y trabajar. Asturias crece porque Asturias mejora", ha señalado.

El jefe del Ejecutivo ha participado en la gala de reconocimiento a las empresas Uromac Systems, Chocolates del Norte y a la delegación en Asturias del Consejo Superior del CSIC, que han recibido las distinciones en sus tres categorías. En el acto también se han anunciado los galardones Radar para las tecnológicas Alma Biotech, Immersive Oasis, Arque y SBP.

Para todas ellas ha tenido el presidente palabras de aliento y gratitud: "Ustedes son la mejor prueba posible de que Asturias tiene razones para presumir de talento empresarial. Son el mejor antídoto contra los tópicos, la prueba obvia de que el Principado es un buen lugar para vivir, para trabajar, y por supuesto, para emprender".

En su intervención, ha subrayado dos datos conocidos esta semana: el incremento de la población asturiana en 3.063 personas durante el tercer trimestre del año y el aumento de la creación de empresas en un 48,8% en el mes de septiembre. A juicio de Barbón, "son dos índices positivos y dignos de consideración", que además responden a una tendencia coherente con la reducción del paro, la subida del empleo y el alza de compañías exportadoras.

"Hablar del resurgir de Asturias no es ninguna exageración. Hasta en el plano simbólico, porque estamos recuperando infraestructuras en desuso o habilitando otras en zonas castigadas por las reconversiones", ha subrayado el presidente.