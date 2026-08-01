Barbón destaca el legado político y humano de Antonio Trevín en el primer aniversario de su fallecimiento - PRINCIPADO

OVIEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha destacado este sábado el legado político y humano del expresidente asturiano Antonio Trevín con motivo del primer aniversario de su fallecimiento y ha asegurado que su figura "sigue estando muy presente" en Asturias, especialmente en Llanes.

Antes de asistir a la misa organizada en memoria de Trevín, Barbón ha recordado que el expresidente desarrolló una amplia trayectoria institucional al haber sido concejal y alcalde de Llanes, director provincial de Educación, presidente del Principado, delegado del Gobierno en Asturias y diputado en el Congreso.

"Lo ha sido prácticamente todo en la política, ha tenido tareas de gobierno en los tres ámbitos, el municipal, el autonómico y el nacional", ha señalado Barbón, quien ha considerado que se trata de "un currículum desde todos los puntos de vista digno de mencionar y destacar".

El jefe del Ejecutivo autonómico también ha puesto en valor "su carácter humano" y ha afirmado que fue una persona "muy querida por la gente". En este sentido, ha asegurado que no es extraño que, cada vez que visita Llanes o participa en un acto, encuentre personas que recuerdan "lo que ha significado en la política asturiana". Asimismo, ha subrayado su compromiso con la defensa de la identidad asturiana.

Barbón ha explicado que quiso asistir a la ceremonia para acompañar a la viuda de Trevín, Luisa, así como a familiares y amigos, y ha señalado que el primer aniversario de su fallecimiento es "una manera de recordar y de sentir un hondo cariño por alguien que, aunque se ha ido, sigue estando muy presente en Llanes".