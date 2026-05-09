Barbón destaca que la salida de la Vuelta Femenina hacia el Angliru rompe "techos de cristal" en el ciclismo

La directora general de Actividad Física y Deporte, Manuela Ena; el director general de Unipublic, Javier Guillén; la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo; el presidente Adrián Barbón. - PRINCIPADO

OVIEDO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha valorado la oportunidad de que la última etapa de la Vuelta Femenina salga desde Laviana en dirección al Angliru, considerando que supone "superar uno de esos techos de cristal más importantes que ha habido", lo que ha asegurado que "transmite un mensaje a todas las mujeres que están iniciándose en el mundo del ciclismo".

Barbón ha expresado su convencimiento de que "dentro de unos años, la presencia mediática y pública, se va a igualar" con la del ciclismo masculino, y ha destacado que "aquí hay auténticas campeonas que son ya referencia para muchas chicas".

El presidente asturiano ha mostrado su agradecimiento a la Vuelta por elegir Asturias como escenario para esta etapa, subrayando que "Asturias combina todo" y cuenta con etapas difíciles, duras "de esas míticas que forman parte de la historia del ciclismo español y también del ciclismo internacional".

El presidente ha preferido no aventurar predicciones sobre el resultado de la etapa y ha indicado que espera "ver qué pasa hoy en el Angliru, que me interesa mucho ver el resultado".