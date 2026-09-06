Barbón destaca el valor de "hacer comunidad" durante las celebraciones del Día de Asturias en San Tirso de Abres

El presidente del Principado, Adrián Barbón, este domingo en San Tirso de Abres. - PRINCIPADO

OVIEDO 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha destacado el valor de "hacer comunidad" durante la celebración de los actos del Día de Asturias en San Tirso de Abres, una festividad que, según ha subrayado, supone una "magnífica disculpa" para que la ciudadanía pueda conocer zonas de la región que a veces se desconocen o no se animan a visitar.

Barbón ha invitado a la ciudadanía a disfrutar de la programación prevista. En este sentido, ha señalado que los actos organizados en torno al Día de Asturias dan la oportunidad de descubrir el territorio asturiano a través del itinerario festivo planificado.

La programación del Día de Asturias continuará mañana en Figueras, en Castropol, y concluirá el lunes en la capital municipal, con nuevas actividades destinadas a poner en valor la riqueza cultural, natural y social del occidente.