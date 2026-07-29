Barbón dice que Canteli "está sobreactuando" y esperará al informe para decidir si actúa por la Agencia de Salud Pública

El presidente del Principado, Adrián Barbón, interviene en el interviene en el VIII Encuentro Hispano-Americano de Colombres, junto al director gerente de la Fundación Archivo de Indianos-Museo de la Emigración, Santiago González Romero. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha afirmado este martes que el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, "está sobreactuando" con sus críticas al Gobierno asturiano por la candidatura de la capital para albergar la Agencia Estatal de Salud Pública y ha insistido en que el Ejecutivo autonómico esperará a conocer el informe del Ministerio de Sanidad antes de decidir si adopta alguna medida.

En declaraciones a los medios, Barbón ha respondido así a Canteli, quien este mismo martes acusó al portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, de "mentir" al asegurar que los cambios en la propuesta de la sede habían perjudicado la candidatura ovetense.

"Yo creo que el señor Canteli está sobreactuando, porque entiendo que cuando uno no ve las reuniones en público puede pensar que no existen ese tipo de encuentros y reuniones, pero los ha habido", ha señalado el presidente.

Barbón ha reconocido que la decisión del Consejo de Ministros de no elegir a Oviedo ha generado una "decepción enorme" en Asturias. "Hoy Asturias está decepcionada. Desde luego la noticia de ayer decepciona a Asturias. A mí me decepciona", ha afirmado.

El jefe del Ejecutivo ha recordado además que fue él quien planteó en una Conferencia de Presidentes la creación de una Agencia Estatal de Salud Pública durante la pandemia y ha defendido que la candidatura de Oviedo fue presentada de forma conjunta por el Principado y el Ayuntamiento. "Yo sigo creyendo que Oviedo tenía todo lo necesario y que éramos el emplazamiento idóneo", ha sostenido.

Asimismo, ha explicado que el Principado ha solicitado al Ministerio de Sanidad el informe técnico que evaluó las candidaturas, en el que, según ha indicado, se proponía a Zaragoza como primera opción.

"Queremos saber qué es lo que han valorado de la candidatura de Oviedo y de Asturias. Queremos ser muy rigurosos", ha señalado Barbón, quien ha añadido que el Ejecutivo autonómico analizará ese documento "para poder actuar en consecuencia" y decidir si adopta "otro tipo de decisiones" en función de su contenido.