Barbón dice que la ciudadanía podrá elegir entre "dos proyectos políticos claramente diferenciados"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, hace declaraciones a los medios. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha valorado este lunes desde Uruguay la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, anunciada esta mañana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha asegurado que la ciudadanía tendrá la oportunidad de decidir en las urnas entre "dos proyectos políticos claramente diferenciados" para el futuro del país.

Además el presidente ha llamado a la participación para que la ciudadanía determine con su voto el rumbo político de España durante los próximos años

Adrián Barbón ha vinculado el adelanto electoral al rechazo, el pasado viernes, de los dos decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados y ha incidido en que este debate marcará buena parte de la campaña.

El presidente del Principado ha realizado estas declaraciones a su llegada a Montevideo, la capital uruguaya, donde participará en diversos actos vinculados al V Congreso Mundial de Asturianía, tras haber asistido en Buenos Aires a varias actividades previas a este encuentro.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que la convocatoria electoral constituye un ejercicio de normalidad democrática y ha apelado a la participación ciudadana.

"Es el momento de que la ciudadanía tome la palabra y decida con su voto qué proyecto político le ofrece más confianza y credibilidad", ha dicho.

En relación con la vivienda, ha insistido en que este asunto se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y ha abogado por impulsar medidas que faciliten el acceso de las personas a un hogar digno y refuercen la protección de los inquilinos. Frente a esta postura, ha contrapuesto las posiciones de quienes consideran que el mercado debe actuar sin intervención pública.

A su juicio, los próximos comicios permitirán debatir sobre las políticas públicas y los grandes retos del país, entre los que la vivienda ocupará "un papel central" por su impacto directo en la vida cotidiana de la gente y porque afecta "de forma transversal" a la sociedad.

CICLOS POLÍTICOS

Ha destacado Barbón que el ciclo político de Pedro Sánchez lo decidirán los ciudadanos y ciudadanas con su voto, porque cualquiera de las personas que forman parte de un proyecto político depende del voto de la ciudadanía.

"Tengo la sensación que las caras hoy de muchos dirigentes de la derecha, de la extrema derecha, no eran precisamente caras de alegría por la convocatoria electoral. Y sin embargo he visto en la izquierda y en las caras de la izquierda mucha satisfacción y alegría por la convocatoria electoral. ¿Por qué?, porque nunca hemos tenido miedo a las elecciones", ha dicho Barbón.