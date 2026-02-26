Barbón dice que él no se calla ante Sánchez, mientras que otros políticos tienen "pavor" a discrepar de sus líderes

Mariví Monteserín y Adrían Barbón, en Avilés - GOBIERNO DE ASTURIAS

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha dicho este jueves que él no se calla ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la hora de plantearle reivindicaciones para Asturias. Es lo contrario, ha apuntado, de lo que hacen otros políticos asturianos que cuando llegan a Asturias los líderes de sus partidos "tienen pavor a discrepar o defender sus posiciones".

Barbón se ha pronunciado en estos términos, a preguntas de los periodistas en Avilés, un día después de coincidir con Pedro Sánchez en un acto en Piloña.

El dirigente asturiano ha explicado que en el mencionado acto planteó que en los grandes temas de Estado, como puede ser la financiación autonómica o las infraestructuras, se necesita tener siempre en cuenta el reto demográfico y la cohesión territorial, es decir, la cohesión entre los diferentes territorios del país".

El presidente asturiano ve positivo que el Gobierno de España se haya trasladado a Asturias para presentar no solo la la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, sino también un plan de apoyo para el sector primario de 1.000 millones de euros.

Pero más allá de eso, el dirigente asturiano ha dicho que defendió la conexión con el suroccidente y la reforma de la N-634, que considera una "prioridad". Ha recordado que también habló de la conexión con la meseta y la necesidad de eliminar el peaje del Huerna, en la AP-66.

"Yo digo en público lo mismo que digo en privado, hago siempre una exigencia de defensa de los intereses de Asturias", ha señalado Barbón, que ha indicado que aunque el acto de Piloña no era una reunión de trabajo, el Gobierno asturiano seguirá solicitando al Ejecutivo central una respuesta ante una multitud de proyectos que hay encima de la mesa. "Confío en que la consigamos", ha zanjado.