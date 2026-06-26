Barbón dice que "no es ningún drama" que en el Comité Federal del PSOE haya debate porque es el lugar para ello

El presidente del Principado, Adrián Barbón en Oviedo. - JUAN VEGA

OVIEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, se ha referido a su asistencia este sábado al Comité Federal del PSOE y ha indicado que "creo que no es ningún drama que haya debate allí, porque ese es el lugar donde tiene que haber debates". "Lo que no tiene que ser es fuera del Comité Federal, así que vamos a ver el debate que surge y el planteamiento que nos hace el secretario general", dijo Barbón.

Adrián Barbón, en declaraciones a los medios antes de participar en el Acto de Apertura Inaugural de la LXVI Reunión Ordinaria de la Asamblea de Gobernadores, ha explicado que todavía no sabe como va a ser su intervención porque "le gusta meditar los temas y prepararlo bien" y aún no lo ha hecho.

"Yo creo que los debates y las posiciones de cualquier compañero en los comités federales es el espacio en el que tienen que plantearse", ha insistido Barbón.

Así mismo ha querido dejar claro que una cosa son los debates y otra las discusiones y en en este sentido ha vuelto a referirse a las declaraciones del diputado nacional del PP, Jaime de los Santos que le acusó de reirse de él.

"Ustedes me conocen. Saben que yo nunca faltó el respeto a nadie, nunca me meto con nadie y nunca me río de nadie y menos por la orientación sexual. Yo precisamente voy a meterme por la orientación sexual de nadie, hasta ahí podíamos llegar. Lo que pasa que es que este diputado, amigo de Queipo que vino por aquí, se cree que esto es estar dentro de la M30 y que aquí hacemos la misma política que se hace allí; esa política tóxica madrileña", dijo.