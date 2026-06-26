Bombers trabaja en un incendio con diferentes focos entre Tiana y Montgat (Barcelona)

Incendio entre Tiana y Montgat (Barcelona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bombers de la Generalitat trabaja este viernes por la mañana con 15 dotaciones terrestres y 6 de aéreas en un incendio con diferentes focos en la zona de la desechería entre Tiana y Montgat (Barcelona).

Han recibido el aviso a las 10.45, informa Bombers en un mensaje de X recogido por Europa Press, mientras que el 112 ha gestionado 250 llamadas por el incendio.

El cuerpo trabaja para que el fuego, que ha cogido un barranco, cruce hasta la otra vertiente.