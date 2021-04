Barbón dice que no se sintió aludido con las críticas del Arzobispo a algunas medidas contra el covid

OVIEDO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha asegurado que ni él ni el Gobierno asturiano se ha sentido aludido por las palabras del Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, durante su homilía en las que criticó la "intencionalidad ideológica" de algunas medidas contra el coronavirus.

"Yo no me sentí en modo alguno aludido, ni yo, ni el Gobierno de Asturias, porque además cuando quiso dirigirse al Gobierno de Asturias lo hizo de otra forma. Y no me siento aludido porque en el Principado no tomamos decisiones ideológicas sino epidemiológicas, porque se basan en la ciencia y con la máxima de salvar vidas", ha dicho Barbón.

Barbón se manifestaba así en el Pleno de la Junta General en el que la diputada de IU, Ángela Vallina le ha preguntado cómo iba a reaccionar su Gobierno a las declaraciones del Arzobispo de Oviedo en las que criticaba las medidas de salud pública tomadas para reducir o evitar las muertes derivadas los contagios de la Covid 19.

"Saben que no soy dado a opinar sobre opiniones, no creo que sea la labor del presidente", ha dicho Barbón, que ya en su segunda intervención y tras las críticas de Vallina hacía el Arzobispo, barbón ha indicado en que "estamos en un estado aconfesional pero dentro de esa aconfesionalidad son los diputados elegidos quienes legislan, más allá de las opiniones de otros".

"Lo importante es eso, que somos nosotros quienes legislamos", ha dicho barbón, que ha recordado que las creencias son "asuntos de cada cual" pero las leyes "son asuntos de todos".

En este sentido ha recordado que ha recordado que precisamente gobiernos socialistas han legislado y aprobado leyes como la del divorcio, la interrupción del embarazo, el matrimonio entre personas del mismo sexo o recientemente la ley de la eutanasia.

Por su parte Ángela Vallina ha lamentado que esta no sea la primera vez que el Arzobispo de Oviedo hace públicas opiniones fruto de "la ideología reaccionaria".

"Está en su derecho, así es la democracia, no obstante este pasado mes de marzo esta persona ha cruzado un límite con estas declaraciones porque van contra las autoridades sanitarias durante una pandemia. Sus palabras han superado nuestro hartazgo, utiliza un poder comunicativo como el que tiene para arremeter contra unas medidas sanitarias que marcan la diferencia entre la vida y la muerte, y lo hace con un cinismo absoluto, es una vergüenza", ha indicado Vallina.

A juicio de la diputada y portavoz de IU la defensa del beneficio económico frente a la vida humana es lo que subyace en el mensaje del Arzobispo.