Barbón dice que no tiene "el don de la omnipresencia" y confirma que no asistirá a la misa en Covadonga

Archivo - Adrián Barbón, bandera de Asturias. Asturies. - PRENSA PRINCIPADO. - Archivo

OVIEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha afirmado que no tiene "el don de la omnipresencia" y ha confirmado que no asistirá a la misa en el Santuario de Covadonga este 8 de septiembre.

En unas declaraciones realizadas ante los medios de comunicación en Castropol, el jefe del Ejecutivo autonómico ha respondido a las preguntas sobre su asistencia a los actos religiosos señalando que mantendrá una costumbre que ha seguido a lo largo de toda su trayectoria vital y política. "Yo todos los 8 de septiembre he ido a misa en mi vida, siempre, y a honrar en este caso a la Virgen", ha manifestado.

Barbón ha remarcado su intención de permanecer en el Occidente para acudir a "un santuario mariano muy importante" a la celebración litúrgica y expresar su respeto en una fecha de especial significado para la región.