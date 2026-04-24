Barbón dice que el viaje institucional y comercial a México ha servido para "sembrar futuro"

Adrián Barbón, en una recepción en México - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha realizado un balance muy positivo del viaje institucional y la misión comercial desarrollados en México estos días. Se trata de una visita, ha indicado, que ha permitido reforzar los vínculos históricos, económicos y empresariales entre Asturias y el país norteamericano, así como abrir nuevas oportunidades de colaboración en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica.

Durante la recepción oficial ofrecida en la Embajada de España a la delegación asturiana, Barbón ha subrayado que la misión ha servido para "sembrar futuro" y para generar relaciones estables entre empresas, instituciones y organizaciones de ambos territorios.

"Hemos dejado abiertas de par en par las puertas a fortalecer la relación empresarial entre Asturias y México", ha asegurado. También ha incidido en que los encuentros celebrados "no son por figurar ni para una foto, sino para sembrar una semilla que debe crecer con diálogo, esfuerzo y colaboración".

Durante los últimos tres días, la delegación asturiana ha mantenido numerosos contactos con empresarios, entidades económicas, organizaciones sociales y representantes institucionales, además de encuentros con la comunidad asturiana residente en México.

Barbón ha recordado que hacía más de una década que un jefe del Ejecutivo autonómico no visitaba oficialmente el país, concretamente desde 2013, y ha destacado la importancia estratégica de retomar y actualizar unos lazos históricos muy profundos, forjados a partir de la emigración económica y política de miles de asturianos y asturianas durante los siglos XIX y XX. "¿Cómo no vamos a estar agradecidos a México, un país que fue tierra de acogida y de oportunidades para tantas generaciones de asturianos?", se ha preguntado.

Entre los principales avances logrados durante la misión, Barbón ha resaltado el acuerdo y los trabajos en marcha para impulsar un proyecto de apertura de una línea marítima regular de contenedores entre Asturias y el puerto de Veracruz, una iniciativa clave para mejorar la competitividad logística del Principado, favorecer las exportaciones y facilitar la llegada de inversión mexicana. Según ha subrayado, este proyecto se enmarca en la estrategia del Gobierno de Asturias de diversificación de mercados y fortalecimiento de la internacionalización del tejido productivo. "En un mundo geopolíticamente caótico, ofrecer certeza, estabilidad y confianza es hoy un valor diferencial", ha resaltado.

La misión institucional y comercial ha contado con una delegación amplia y representativa, integrada por responsables del Gobierno del Principado, de las principales agencias vinculadas a la innovación, la industria, la internacionalización y la actividad empresarial, así como por representantes de la Federación Asturiana de Empresarios, de las Cámaras de Comercio de Asturias y de empresariado regional.

Durante el acto, el presidente ha expresado también su agradecimiento a la Embajada de España en México y a todas las entidades y colectivos que han recibido a la delegación asturiana "con los brazos abiertos", al tiempo que ha puesto en valor el papel de la comunidad asturiana en el país como un puente permanente entre ambos territorios. Barbón ha apelado a seguir reforzando ese vínculo histórico y emocional para convertirlo en oportunidades concretas de desarrollo, crecimiento económico y cooperación mutua.

Igualmente, ha animado a la comunidad asturiana a seguir siendo "los mejores portavoces de Asturias" y "portadores de un sueño compartido que une a quienes viven allí y a quienes aman Asturias desde aquí".