Barbón, a la espera de que se confirmen las negociaciones de paz relativas a Gaza: "Seria un paso adelante"

VEGA (SARIEGO) / OVIEDO, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, se ha referido este jueves en Sariego, a preguntas de los periodistas, a las negociaciones de paz en Oriente Próximo, manifestando que está a la espera de que se confirmen determinadas informaciones porque "sería un paso adelante", en referencia al intercambio de rehenes y el fin de la ocupación de Gaza.

Barbón ha destacado la importancia de estar "muy expectantes" ante este proceso, advirtiendo que "por desgracia" se ha visto cómo en numerosas ocasiones acuerdos de paz que parecían sólidos no se han cumplido.

En sus declaraciones hacia los medios de comunicación, Barbón ha lucido en la solapa una paloma con los colores de la bandera palestina. "Esto es una paloma de la paz, efectivamente con los colores de la bandera", rechazando las acusaciones de portar la bandera de Hamas, algo que ha atribuido a "una absoluta ignorancia".

El dirigente autonómico ha recordado incluso un episodio reciente en el Vaticano, donde el propio Papa tenía en la recepción la bandera de Palestina durante un encuentro con cristianos.

Finalmente, Barbón ha insistido en que "hay que estar muy expectantes" y que "desde luego" no puede negar que, "si se confirma, es un paso adelante" en el proceso de paz.