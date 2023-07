Barbón espera salir elegido "con el mayor respaldo posible" y que el PP enmiende su estrategia del "no por el no"

Confía en que Tomé (Podemos) clarifique si "va votar a favor de la investidura o prefiere votar con la derecha en la Cámara"



OVIEDO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias en funciones, Adrián Barbón, ha afirmado este viernes que intentará salir elegido "con el mayor respaldo posible de la Cámara", por lo que el PSOE seguirá negociando con otras formaciones, principalmente con Convocatoria por Asturias-IU. Además, se mantiene a la espera de que Podemos clarifique su posición, al ser la única formación que no ha fijado el sentido de su voto.

"No me vale una investidura sin más", ha dicho Barbón en declaraciones a los medios en la sede de la Presidencia, afirmando que los socialistas seguirán buscando una mayoría progresista que ofrezca "estabilidad" al Ejecutivo, después de que esta mañana desde el PP confirmasen que Diego Canga no se presentará a la investidura y pidiera al PSOE que no cuente con IU y se escore al "centro".

Adrián Barbón ha mostrado su "respeto" por la decisión del candidato del PP. "Estaba en su derecho tanto de presentarse como no presentarse, y bueno, si eso significa que el PP en la próxima legislatura va a abandonar la estrategia del 'no por el no a todo', bienvenido sea, pero eso quiero verlo en el debate y quiero verlo luego en el desarrollo de los acontecimientos", ha remarcado.

El líder socialista ha resaltado que su candidatura ha sido la más votada y cuenta con el mayor número de escaños de la Cámara, 19 de 45. Además, incide en que la FSA-PSOE ocupa "la centralidad política, que no el centro". "La centralidad política significa que somos el partido que mejor se identifica con los problemas de Asturias", apunta.

Barbón cree que desde el PP pueden querer "enmendar la actuación que tuvieron en la legislatura anterior, que fue un no por el no". "Si esa rectificación es cierta y el cauce correcto del PP va a ser buscar entendimientos con el Gobierno de Asturias, bienvenido sea. Desde luego, nosotros los grandes acuerdos de la Comunidad Autónoma los queremos hacer con todos los partidos incluido el PP", ha afirmado.

EL PSOE SEGUIRÁ NEGOCIANDO CON CONVOCATORIA POR ASTURIAS

Preguntado por las negociaciones iniciadas con Convocatoria por Asturias-IU, asegura que se seguirá conversando con la formación liderada por Ovidio Zapico. "Vamos a seguir hablando para ver cuál es el marco de convivencia", ha explicado, con el objetivo puesto en dar "estabilidad política" a Asturias.

Sin avances concretos por ahora, Barbón sí ha querido matizar que las negociaciones con Convocatoria por Asturias no suponen un "escoramiento" a la izquierda, dado que su Ejecutivo ya alcanzó acuerdos la pasada legislatura con IU, y entre ambas formaciones vuelven a sumar 22 escaños.

Sobre el papel de Podemos, Adrián Barbón ha apuntado que la diputada morada Covadonga Tomé tendrá que clarificar si "va votar a favor de la investidura o prefiere votar con la derecha en la Cámara", confiando en que la formación solvente sus "discrepancias internas" entre la dirección y su representante parlamentaria.

REUNIÓN EL PRÓXIMO JUEVES CON LOS TODOS GRUPOS EXCEPTO VOX

Adrián Barbón ha avanzado su intención de reunirse el jueves 13 de julio con todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, para abordar los planteamientos generales de la próxima legislatura y los planteamientos de las diversas formaciones antes de la sesión de investidura, que comenzará el martes día 18.

El objetivo, dice, es tratar de comenzar la legislatura con un "clima de diálogo, de entendimiento, de consenso, que no sea un ambiente de crispación y polarización como vemos a nivel nacional".

Las reuniones comenzarán con el portavoz del PP, Diego Canga, a las 09.00 horas, y seguirán a las 10.00 horas con Covadonga Tomé (Podemos) y a las 11.00 horas con Adrián Pumares (Foro), como integrantes del Grupo Mixto, para terminar a las 12.00 horas con el portavoz de Convocatoria por Asturias-IU, Ovidio Zapico. A continuación, Barbón, tiene previsto comparecer ante los medios en sede parlamentaria.

Respecto a la exclusión de Vox de esa ronda de contactos, el dirigente socialista ha querido ser "muy tajante" y "muy claro", recordando que así lo hizo también hace cuatro años.

Se ha referido a la excanciller Angela Merkel para argumentar que en política se deben establecer "cordones sanitarios" para "preservar la democracia". Así, ha indicado que Vox se declara "abiertamente anti-autonomista" y que donde tiene capacidad de gobierno o de influir en la política evidencia "un absoluto ataque a cuestiones básicas" como "los derechos de las mujeres", los derechos "del colectivo LGTBI" o la "cultura asturiana".

"En Asturias tenemos que ser un oasis de buena política, y eso se consigue respetando al que piensa diferente, eso se consigue con buenos debates parlamentarios, eso se consigue con un buen tono, y mi aspiración, lógicamente, como presidente del Principado presente y futuro, si recibo la investidura de la Cámara en ese sentido, va en esa dirección", ha dicho.