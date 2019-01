Barbón (FSA) anima a las Juventudes Socialistas a defender el proyecto para el Área Metropolitana Central de Asturias

Publicado 26/01/2019 20:03:49 CET

OVIEDO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, ha animado este sábado a las Juventudes Socialistas a defender el proyecto para el Área Metropolitana Central de Asturias como elemento fundamental para la movilidad y colaboración entre los municipios del centro de la comunidad.

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios antes de intervenir en la clausura de la Conferencia Política organizada por Juventudes Socialistas de Oviedo (JSO) con motivo de su 115 aniversario.

Barbón ha remarcado que el área metropolitana es una realidad y no sería "un error" que la política no acompañase a las necesidades de la ciudadanía. Por ello, ante la negativa de Somos (marca local de Podemos) y el PP a apoyar el convenio de adhesión de Oviedo advierte de que "Oviedo no se puede permitir el lujo" de no participar y liderar el proyecto, que se basa en "la coordinación y la búsqueda de consensos" entre administraciones. "No se puede renegar de lo mejor para Oviedo y para Asturias", sostiene.

"La sociedad avanza", ha apuntado Barbón, apelando a la responsabilidad de las formaciones para que se adapten a dar respuesta a las necesidades de la población. Asimismo, ha pedido a las Juventudes Socialistas un "liderazgo claro" en defensa del Área Metropolitana de Asturias.

También liderazgo ha pedido a las Juventudes Socialistas ante la situación de fragmentación política actual y la "entrada fuerte de extrema derecha" para defender la libertad y la democracia.