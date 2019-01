Barbón (FSA) pide al Gobierno ser "claros y rotundos" para frenar el cierre de térmicas sin alternativas

Actualizado 22/01/2019 20:02:15 CET

OVIEDO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, ha reclamado a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera,, que sea "clara y rotunda" para frenar el cierre de la térmica de Soto de la Barca (Tineo) hasta que la empresa no presente un plan inversor en el territorio.

A través de unas declaraciones distribuidas por la FSA y realizadas en Piloña, el líder de los socialistas asturianas ha afirmado que el Gobierno "tiene que tomar decisiones" después de siete años "en el que el PP no hizo nada". En ese sentido, ha recordado que desde 2010 la legislación europea establece que las térmicas tendrían que realizar determinadas obras de adaptación o se verían abocadas al cierre en 2020.

"Le exijo a este Gobierno como hice al anterior que tome una respuesta política y que no autorice el cierre mientras que la empresa no ponga encima de la mesa un plan inversor en el territorio", ha reclamado Barbón, que ha indicado al Ejecutivo central que mientras esto no pase frene el cierre de la térmica Soto de la Barca.

"Sin propuesta no puede haber cierre", ha afirmado Barbón, que ha pedido a la ministra ser "clara y rotunda" para frenar ese cierre mientras la empresa no ponga encima de la mesa "un plan de viabilidad y futuro para el territorio y las personas".