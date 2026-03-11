Barbón hace un llamamiento por la paz y reivindica la labor del personal del sistema sanitario público

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en el acto de homenaje del Día de la Memoria de las Víctimas del Coronavirus del 11 de marzo de 2026 en Oviedo. - ARMANDO ALVAREZ

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha hecho un llamamiento por la paz y ha reivindicado la labor de personal del sistema sanitario, "que cada día intenta salvar vidas". En su intervención en el homenaje del Día de la Memoria de las Víctimas del Coronavirus, celebrado este miércoles en las inmediaciones del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), ha insistido en que "invertir en salud es invertir en salvar vidas" y ha apostado por seguir reforzando los medios de la sanidad pública de cara al futuro. "Tenemos que estar cada vez más preparados en un mundo tan cambiante como el que nos toca vivir", ha alertado.

"Quiero clamar aquí por la paz. Si algo tiene el personal sanitario, los hombres y mujeres que cada día entregan su vida a la sanidad pública asturiana, es precisamente eso: intentar salvar vidas", ha afirmado, para añadir que la paz es "el mejor camino" para proteger a la ciudadanía.

El jefe del Ejecutivo también ha tenido palabras de recuerdo para el salesiano Avelino Uña, fallecido el 11 de marzo de 2020, quien se convirtió en la primera víctima mortal de la covid en Asturias. Aquel hecho, ha rememorado, "marcó un antes y un después". "Creo que de aquella primera pandemia tienen que nacer valores y compromisos que nos permitan prepararnos para otras que llegarán", ha indicado.

Barbón ha valorado que en Asturias "se luchó por cada vida" durante la pandemia, con medidas como la medicalización de las residencias para personas mayores, el refuerzo de la red de atención primaria y el gran esfuerzo de los hospitales, "que fueron sin duda la vanguardia de la batalla".

A su juicio, aquellos meses críticos también reflejaron la necesidad de "seguir invirtiendo en materia sanitaria", a pesar de que el Principado es la comunidad autónoma que más gasta en salud por habitante. "El sistema sanitario necesita más inversión todavía, necesita más personal, necesita que se vayan formando esos nuevos médicos, médicas, enfermeros y enfermeras para fortalecerlo", ha subrayado.