Barbón: "Hemos invertido la tendencia y Asturias registra un saldo positivo de jóvenes que vienen a vivir"

Adrián Barbón, en el centro - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha puesto en valor este lunes en Madrid la llegada de jóvenes a Asturias para establecer su residencia. "Hemos invertido la tendencia y Asturias registra un saldo positivo de jóvenes que vienen a vivir a nuestra comunidad", ha asegurado.

Barbón se ha pronunciado en esos términos durante su intervención en el encuentro Amar Asturias, una iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio de Oviedo para fortalecer los lazos con la comunidad asturiana residente en Madrid.

El jefe del Ejecutivo ha destacado que la atracción y retención del talento constituye "uno de los objetivos prioritarios" del Principado desde la creación de la consejería competente en materia de ciencia e innovación. En este sentido, ha explicado que el propósito es doble: "Que el talento que genera Asturias no se vaya y que el que tenemos por todo el mundo, si voluntariamente así lo desea, pueda volver".

También ha señalado que los datos demográficos y de movilidad juvenil reflejan un cambio significativo respecto a la situación registrada durante la anterior crisis económica. "La diferencia entre los jóvenes que salían de Asturias para vivir fuera y los que venían a vivir a nuestra comunidad era muy negativa para Asturias", ha recordado.

Sin embargo, ha subrayado que esa tendencia se ha revertido en los últimos años. Como ejemplo, ha indicado que Asturias ha registrado en el último ejercicio "varios miles de personas de saldo positivo en la franja de edad comprendida entre los 15 y los 31 años", una evolución que, a su juicio, demuestra que se está creando "el clima correcto" para generar oportunidades y favorecer el arraigo de las nuevas generaciones.

Durante su intervención, Barbón ha puesto en valor el papel que desempeñan los asturianos y asturianas que desarrollan sus carreras profesionales fuera de la comunidad: "Allí donde haya un asturiano o una asturiana, también debe haber un buen embajador de esta tierra".

Asimismo, ha destacado la aportación que realiza la diáspora asturiana gracias a la experiencia acumulada en distintos ámbitos profesionales y territorios. Desde su punto de vista, quienes residen y trabajan fuera del Principado contribuyen a ofrecer nuevas perspectivas sobre la comunidad y ayudan a enriquecer su visión de futuro.

El jefe del Ejecutivo ha defendido la importancia de escuchar esas experiencias y conocer las realidades de quienes han desarrollado sus trayectorias en otras ciudades y países. "Es muy interesante venir a escuchar", ha señalado en referencia a un encuentro que reúne en Madrid a profesionales asturianos vinculados a sectores estratégicos como la tecnología, las finanzas o la medicina.