Barbón insiste en la necesidad de contar con toda la seguridad jurídica en la concesión de las ayudas covid

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha respondido este miércoles en el Pleno, en referencia al acceso a las ayudas del fondo covid de afectados que no se encuentren al corriente de pago con las administraciones públicas o la Seguridad Social, que "si lo que se propone es que el Gobierno se salte la ley, que no cuenten con ellos".

Barbón respondía así a la portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, que ha preguntado al Jefe del Ejecutivo asturiano si considera que están adoptando medidas suficientes para garantizar que el fondo de rescate llegue al mayor número de asturianos y que ha criticado que no se haya dado una solución para que los afectados con deudas pendientes generadas por la Covid puedan acceder a las compensaciones como se hizo en el Ayuntamiento de Mieres.

El presidente asturiano ha recordado a Ciudadanos que la propia Federación Asturiana de Concejos ha hecho un análisis jurídicos de las dudas que existen sobre este asunto.

"Si usted lo que nos propone es que nos saltemos la ley ya le digo alto y claro que con nosotros no cuente y por eso, dado que existe la duda y que los servicios jurídicos consideran que con nuestro decreto no se puede permitir hemos elevado una consulta oficial al Ministerio de Hacienda que es como hay que hacer las cosas y si determina que es posible no habría ningún problema", ha insistido Barbón.

En este sentido Barbón ha reiterado que puede dar su garantía y completa seguridad de que están haciendo todo lo que dentro de la ley es posible para llegar a todos los afectados en el menor tiempo posible.

Adrián Barbón ha indicado que bastante más de 15.000 personas están ya tramitando las ayudas que se han ido publicando en el BOPA y los tiempos están siendo similares a los de otras CCAA. "La agilidad plena dentro del marco de la ley va a ser total, queremos agotar la totalidad de los 100 millones de euros del fondo", ha insistido Barbón.

"Le diré lo primero que el Fondo de rescate existe gracias a grupos como el suyo que votaron a favor de los presupuestos", ha dicho Barbón, que ha reprochado a la diputada de Ciudadanos que hable de la Ley general de subvenciones del estado no puede ser calificada como una coletilla que pasa desapercibida. "Nosotros preferimos el rigor", ha añadido.

Por su parte Susana Fernández ha recordado que muchos de los afectados por las medidas han ido acumulando deudas en los últimos meses porque "no se les ha permitido seguir trabajando" y ahora ven como no pueden acceder a las ayudas o compensaciones por culpa de esas deudas. "Muchos de ellos cuando reciban esas compensaciones ya no tendrán negocios que reflotar".

En este sentido se ha referido a la medida adoptada por el Ayuntamiento de Mieres que ha logrado una solución para que los afectados con deudas puedan acceder a las ayudas municipales, mientras desde el Ejecutivo asturiano se quedan en una consulta jurídica.

Ha indicado que el Gobierno está "disponiendo de la paciencia de muchas personas que lo están pasando realmente mal" y ha lamentado que la falta de diligencia esté generando algunos "daños irreparables" para los afectados.

La portavoz de la formación naranja ha criticado además el "juego de trileros" con los cierres y aperturas perimetrales de los concejos en las últimas semanas con medidas complejas que "ni el gobierno es capaz de explicar".